Verkehr in Sion weitgehend lahmgelegt +++ Schulen im Wallis geschlossen

Heftige Regen- und Schneefälle sind in der Nacht auf Donnerstag auch über dem Berner Oberland niedergegangen. Mancherorts fiel der Strom aus. Vereinzelte Strassen waren am Donnerstagmorgen gesperrt, der Bahnverkehr war nicht tangiert.



Bereits am Mittwochvormittag begann es in Teilen des Berner Oberlandes ausgiebig zu regnen. Die sinkende Schneefallgrenze sorgte dafür, dass der Regen zunehmend in Schnee überging. In den Sozialen Medien waren verschiedene Bilder aus tief verschneiten Dörfern zu sehen, etwa im Kander- oder Diemtigtal.



Der Schnee sorgte für prekäre Strassenverhältnisse, etwa im Simmental, wo sich am Donnerstagmorgen der Verkehr staute. Die Hauptstrasse von Frutigen nach Adelboden war gesperrt. Zwischen Wilderswil und Lauterbrunnen behinderten umgestürzte Bäume den Verkehr.



An verschiedenen Orten im Berner Oberland kam es zu Stromausfällen, wie eine entsprechende Übersichtskarte des Energieversorgers BKW zeigt. Am Donnerstagmorgen waren unter anderem noch Orte oder Ortsteile im Simmental, Diemtigtal, Kandertal und Grindelwaldtal betroffen. (sda)