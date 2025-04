Vor allem im Süden wird es in den nächsten Tagen viel Niederschlag geben, es wird von Überschwemmungen gewarnt. Bild: keystone

Meteorologe warnt vor Dauerregen im Süden – Wasserstände bereits «sehr hoch»

In den nächsten Tagen muss vor allem im Süden der Schweiz mit heftigen Regenfällen, Überschwemmungen sowie Unwettern gerechnet werden. Erst gegen das Wochenende wird es allmählich besser. Das sagt der Meteorologe zur Gefahr.

Während Anfang April noch eine ruhige Hochdrucklage für das beständige, schöne Wetter verantwortlich war, findet pünktlich vor Ostern der grosse Wetterumschwung statt. Vor allem im Süden muss bereits heute und in den nächsten Tagen mit heftigen Regenfällen und Unwettern gerechnet werden.

Der Wetterdienst MeteoNews spricht für Teile des Wallis die höchste Warnstufe aus. Aber auch im Tessin wird es zu grossen Niederschlagsmengen kommen, wie ein Blick auf die Gefahrenkarte zeigt.

MeteoSchweiz warnt im Süden der Schweiz vor heftigen Regenfällen in den nächsten Tagen. Bild: MeteoNews

Klaus Marquardt von MeteoNews sagt gegenüber watson: «Sehr grosse Niederschlagsmengen sind im Süden zu erwarten, im westlichen Tessin, südliches Wallis und vor allem am Simplon.»

Warnungen vor Überschwemmungen

Der Meteorologe warnt vor Überschwemmungen in diesen Gebieten und rät: «Folgen sie den Anweisungen der lokalen Behörden und halten sie sich von Gewässern fern, die Hochwasser führen.»

Die aktuelle Karte zur Hochwassergefahr in der Schweiz. Vor allem im Süden könnte sich die Situation mit den anhalten Regengüssen in den kommenden Tagen noch zuspitzen. Bild: MeteoSchweiz

Die Überschwemmungsgefahr besteht gemäss MeteoNews vor allem im Tessin, im Centovalli, in der Region um Locarno, sowie im Maggia- und Verzascatal.

Aber auch im südlichen Wallis werden Warnungen ausgesprochen, erwartet werden 150 bis 250 Millimeter Regen, lokal sind sogar bis zu 300 Millimeter Regen möglich.

Bei diesen Gewässern ist Vorsicht angesagt Der aktuelle Wasserstand der Schweizer Gewässer. Bei den dunkelblauen Punkten ist der Wasserstand «sehr hoch», bei den hellblauen Punkten «hoch». Weniger Gefahr besteht bei den grünen Punkten («durchschnittlicher Wasserstand»), keine Gefahr besteht bei den orangen und roten Punkten («tief» beziehungsweise «sehr tiefer Wasserstand»). Bundesamt für umwelt BAfu

Die Schneefallgrenze schwankt am Mittwoch zwischen 1500 und 2000 Metern, am Donnerstag sinkt sie teilweise sogar auf 1000 Meter. Der Wetterdienst warnt daher zusätzlich vor akuter Lawinengefahr in den Bergen.

Aufs Wochenende wirds milder

Erst gegen das Wochenende hin mildern sich die Verhältnisse etwas, der Regen im Süden wird aber wohl noch bleiben: