Überschwemmungen und Evakuierungen im Tessin ++ Auch Zermatt erneut überschwemmt

In mehreren Teilen der Schweiz kommt es am Samstagabend und in der Nacht zu Unwettern. Im Tessin gibt es teils heftigen Überschwemmungen – Häuser in Flussnähe mussten evakuiert werden. Auch Zermatt VS kämpft erneut mit Wassermassen. Hier sind alle aktuellen Entwicklungen in der Übersicht.

Das sind die neusten Entwicklungen

Der Bund hat für Teile des Tessins Gefahrenstufe vier (= grosse Gefahr) ausgerufen.

Es kommt zu teils heftigen Gewittern mit grossen Regenmengen und bis zu fünf Zentimeter grossen Hagelkörnern.

Besonders betroffen ist das Wallis und das Tessin: Im Maggiatal wurde die Bevölkerung, die am Fluss wohnt, aufgefordert, ihre Häuser zu evakuieren und sich in die Höhe zu begeben,

Im Wallis ist Zermatt erneut überschwemmt worden. Der Tourismus-Hotspot kämpfte bereits vor Wochenfrist mit grossen Wassermassen und verzeichnete Schäden.

3:05 Überschwemmungen und Evakuierungen in Teilen des Tessins Im Tessin ist es in der Nacht auf Sonntag teils zu Überschwemmungen gekommen. Die Menschen in Prato-Sornico und im Maggia-Tal wurden über Alertswiss aufgerufen, Häuser in Flussnähe zu evakuieren und sich in die Höhe zu begeben.



Keller, Tiefgaragen und Gewässer sollten in den betroffenen Gebieten gemieden werden, teilten die Behörden über Alertswiss mit. Überflutete Strassen sollten zudem nicht mit dem Auto oder mit Velos befahren werden.



Auf dem Naturgefahrenportal des Bundes wurde die Gefahrenstufe für das Tessin westlich von Faido auf Stufe vier («Grosse Gefahr») erhöht. In den Regionen Leventina, Alta Valmaggia und Verzasca konnte es laut Angaben des Bundes aufgrund des Gewitters zu abbrechenden Ästen, umstürzenden Bäumen sowie Blitzschlägen oder Hagelschäden kommen. Dazu bestand die Gefahr vor Rutschungen an Hängen, Flutwellen und Überschwemmungen. Exponierte Flächen sollten darum gemieden werden, wie es hiess.



Für das Tessin nördlich von Bellinzona galt laut dem Naturgefahrenportal die Gefahrenstufe drei («Erhebliche Gefahr»). (sda) 19:43 Bereits über 10'000 Blitze Am frühen Samstagabend meldete Meteoschweiz auf X bereits über 10'000 Blitze. Die meisten davon wurden in einem Streifen über dem Kanton Wallis und den Berner Alpen registriert. Häufungen, aber deutlich geringere, gab es in der Genferseeregion und im Südtessin. In den zentralen und östlichen Voralpen blies zudem der Föhn. (sda) 16:44 Nufenenpassstrasse nach Erdrutsch auf Passhöhe gesperrt Die Nufenenpassstrasse zwischen dem Oberwallis und dem Tessin ist am Samstagmittag durch einen Erdrutsch unterbrochen worden. Der Vorfall ereignete sich laut Angaben des Touring-Clubs der Schweiz (TCS) auf der Passhöhe.



Die Sperre dauere in beide Fahrtrichtungen bis auf Weiteres an, heisst es in den TCS-Verkehrsinformationen weiter. Ein Mediensprecher der Walliser Kantonspolizei sagte auf Anfrage, Autos seien vom Erdrutsch nicht erfasst worden.



Übers Wallis zogen laut den Radarbildern von Meteostationen wie Meteoschweiz schon seit Samstagmorgen Gewitter. Ob der Erdrutsch etwas mit diesen Niederschlägen zu tun hat, konnte der Polizei-Mediensprecher nicht sagen. (sda) 15:30 Warnung für Kanton Basel-Landschaft: Wald, Türme und offenes Gelände meiden Zuletzt veröffentlichte auf Alertswiss der Kanton Basel-Landschaft eine Warnung. Der Kanton fordert auf, nicht in den Wald zu gehen und auch offenes Gelände, Bäume und Türme zu meiden. Damit Regenwasser abfliessen kann, sollten Abflüsse freigehalten und wegen der Böen bewegliche Gegenstände wie etwa Gartenmöbel gesichert werden. (sda) 13:17 Kanton Waadt verbietet alle Freiluftveranstaltungen vom Samstag Der Kanton Waadt verbietet wegen Unwettergefahr alle Freiluftveranstaltungen vom Samstagnachmittag und -abend. Er rät auch dringend von Schifffahrten auf dem oberen Genfersee ab. Zur Begründung gibt die Waadtländer Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Samstagmittag an, Meteorologen sprächen von einer ausserordentlichen Wetterlage am Samstagnachmittag. Es könne zu heftigen Winden mit Geschwindigkeiten von über 100 Kilometern pro Stunde kommen, dazu auch zu Blitzen, Hagel und heftigem Regen.



Der Entscheid fiel laut Communiqué nach einem Treffen des kantonalen Führungsstabs, an dem auch Meteorologen teilnahmen. Die Veranstaltungen werden bis Sonntagmorgen, 8 Uhr, verboten.



Der Kanton Waadt rät auch, Fahrten wenn möglich zu vermeiden und sich nicht in Wälder oder Parks zu begeben. Am Samstagvormittag hatte schon die Stadt Nyon VD bekanntgegeben, sie sage ein Fussball-EM-Public Viewing vom Samstagabend ab. Wie im Wallis gilt ausserdem auch in der Waadt eine Hochwasserwarnung entlang der Rhone. Die Kantonsbehörden raten zudem von Schifffahrten im östlichsten Teil des Genfersees nahe dem Rhone-Delta ab. (lak/sda) 12:22 Auch Stadt Nyon VD sagt wegen Unwetteralarms Public Viewing ab Die Stadt Nyon VD hat wegen einer Unwetterwarnung die Freiluft-Übertragung des Fussball-Europameisterschaftsspiels Schweiz-Italien vom Samstagabend abgesagt. Sie schliesst wegen der Warnung auch ein Schwimmbad schon nachmittags um 15 Uhr.



In einer Mitteilung vom Samstag begründen die Behörden der Stadt am Genfersee den Schritt mit den prognostizierten Hagel-Gewittern, starken Winden und heftigen Regenschauern. Die Behörden rufen die lokale Bevölkerung auf, am Samstagnachmittag am besten zu Hause zu bleiben. (lak/sda) 11:52 Kanton Wallis warnt vor Hochwasser und Murgängen Der Kanton Wallis warnt für Samstagnachmittag und die Nacht auf Sonntag vor Hochwasser und Murgängen in Seitenflüssen der Rhone. Auch die Wassermassen in der Rhone werden voraussichtlich weiter steigen.



Am Samstagnachmittag und bis in die Nacht auf Sonntag werden zahlreiche Gewitter das Wallis überqueren. Gemäss den Wettervorhersagen können sich grosse, sehr dynamische Gewitterzellen mit «lokal heftigen Ereignissen» entwickeln, wie das Kantonale Führungsorgan (KFO) am Samstagvormittag mitteilte.



Die Niederschläge könnten vor allem in den Seitentälern des linken Rhoneufers lokal sehr hoch sein. Besonders betroffen sind voraussichtlich das Entremont, das Val d'Hérens, das Goms, das Binntal und die Simplonregion. Aber auch andere Regionen könnte es aber gemäss KFO treffen.



Nicht Filmen und Fotografieren



Die Schneeschmelze und die durchnässten Böden werden zudem zu einem deutlichen Anstieg der Seitenflüsse und der Rhone führen, was zu Murgängen und Überschwemmungen führen dürfte. Von der Mündung der Saltina bis zum Genfersee besteht erhebliche Hochwassergefahr.



Das KFO warnt deshalb vor dem Aufenthalt in der Nähe von Wasserläufen. Autolenker sollen nicht auf Brücken parkieren, auf das Filmen und Fotografieren von Unwetter-Ereignissen sei zu verzichten, um sich selber nicht in Gefahr zu bringen. Die Bevölkerung solle allgemein «ihre Bewegungsfreiheit einschränken».



Auch für den Bodensee respektive den Obersee in der Nordostschweiz gilt aktuell eine Hochwasserwarnung der Stufe 4. Die Bevölkerung wird aufgefordert, sich von Gewässern fernzuhalten. (lak/sda) 10:13 Genf sagt wegen Unwetterwarnung Veranstaltungen vom Samstag ab Der Kanton Genf annulliert ab Samstag 14 Uhr alle Genehmigungen für Veranstaltungen, die auf öffentlichem Grund geplant sind. Grund dafür ist die Wetterwarnung, laut der ab dem späten Nachmittag in dieser Region ein heftiger Sturm zu erwarten ist.



Laut einer Mitteilung der Genfer Kantonsverwaltung vom Samstag kommt es in Genf am Nachmittag mit hoher Wahrscheinlichkeit zu stürmischen Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 100 km/h. Auch kann es grosse Hagelkörner, Blitzeinschläge und ergiebige Regenschauer geben.



Die Absage betrifft insbesondere die Fanzone im Gebiet Plainpalais, wo um 18 Uhr beim Start des Fussball-Europameisterschaftsspiels Schweiz-Italien 15'000 Zuschauer erwartet wurden. (lak/sda) Verbreitet eine Tropennacht Wie schon im ersten heutigen tweet erwähnt, sank die Temperatur in der vergangenen Nacht an einigen Stationen nicht unter 20 Grad – verzeichneten also eine #Tropennacht. https://t.co/2lv0pkxXAz (km) pic.twitter.com/NTMvAwqosA — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) June 29, 2024

Warum könnte es so «explosiv» werden?

Bereits am frühen Samstagabend meldete Meteoschweiz auf X bereits über 10'000 Blitze. Die meisten davon wurden in einem Streifen über dem Kanton Wallis und den Berner Alpen registriert. Häufungen, aber deutlich geringere, gab es in der Genferseeregion und im Südtessin. In den zentralen und östlichen Voralpen blies zudem der Föhn.

Die Ankunft von warmer und sehr feuchter Luft in der Schweiz mit Werten bis zu 21 Grad auf etwa 1500 Metern über Meer, gepaart mit der tageszeitlichen Erwärmung im Laufe des Nachmittags, werde zu einer starken Instabilität der Atmosphäre führen, schreiben die Wetter-Prognostiker. In den Alpen herrscht am Nachmittag kräftiger Föhn, ausgelöst durch ein Tiefdruckgebiet, das sich am Samstag von Frankreich nach Süddeutschland verschiebt. Föhn mit dieser Intensität ist im Sommer ziemlich selten, wie SRF Meteo schreibt.

Weil die Atmosphäre dabei über einen äusserst hohen Feuchtegehalt verfügt, können in kurzer Zeit sehr grosse Regenmengen fallen.

Mehrere Kantone warnen

Gewitterwarnungen gab es in den Westschweizer Kantonen sowie in den beiden Basel, in Solothurn, dem Aargau und auch im Kanton Tessin. Die Menschen wurden aufgerufen, Wälder, Bäume und offenes Gelände zu meiden. Wasserabflüsse sollten freigehalten und bewegliche Gegenstände wie Gartenmöbel und Topfpflanzen gesichert werden.

Meteoschweiz warnte: «Ab dem späten Nachmittag werden dynamische Gewitter aus Südwesten die Westschweiz und den Jura in nordöstlicher Richtung überqueren. Im Gegensatz zu den letzten Gewitterereignissen werden diese Gewitter organisiert und in Bewegung sein und können hohe Niederschlagsintensitäten, starke Windböen am Boden sowie Hagelkörner im Zentimeterbereich produzieren.»

Der Kanton Wallis stufte wegen der heftiger Gewitter seit Samstagnachmittag seine Warnung vor Hochwassern herauf. Besondere Gefahr geht nach Angaben des Kantonalen Führungsstabes von der Rhone und von den Seitenflüssen am linken Rhoneufer aus.

Unwetter im Wallis: Aufnahmen aus Gondo / Zwischbergen VS, der Fluss Doveria führt viel Wasser. Video: watson

Die Walliser Behörden riefen dazu auf, das Reisen einzuschränken, sich nicht in der Nähe von Wasserläufen aufzuhalten und nicht auf Brücken zu parkieren. Auch sollten die Menschen, um sich nicht zu gefährden, auf das Filmen und Fotografieren von Hochwasser verzichten.

Besonders betroffen sind nach Angaben des Führungsorgans das Entremont, das Val d'Hérens, das Val d’Anniviers, das Mattertal, das Goms, das Binntal und das Simplongebiet. Während auch in anderen Gebieten potenzielle Gefahr herrscht, dürfte das Chablais einigermassen verschont bleiben, wie es in der Mitteilung hiess.

Welche Regionen sind besonders betroffen?

Für die Genferseeregion, den Jura und die südlichen Walliser Alpen gilt gemäss Meteoschweiz ein Warnausblick für Gewitter der Stufe 4, für die übrigen Regionen (abgesehen von den östlichsten Alpen) wird vor Gewitter der Stufe 3 gewarnt – jeweils ab Samstagnachmittag bis in der Nacht zum Sonntag. Neu bewarnt werden zudem die Rhone mit der Gefahrenstufe 3 (erhebliche Gefahr) sowie der Alpenrhein, der Inn, die Aare in Ringgenberg, die Urner Reuss, der Ticino, die Maggia, die Linth sowie Brienzer- und Walensee mit der Gefahrenstufe 2 (mässige Gefahr).

Im Unterwallis, der Genferseeregion und dem Jura ist derweil das Potential für Hagel am grössten. Gegen Osten hin seien besonders die starken Windböen zu beachten, «welche auch relativ weit ausserhalb des Gewitters noch 80 bis 120 km/h erreichen können», so Meteoschweiz.

Pässe gesperrt

Der Nufenenpass – er verbindet das Oberwallis mit dem Tessiner Bedrettotal – ist seit dem Nachmittag gesperrt. Nach Polizeiangaben gab es einen Erdrutsch. Wegen eines Murgangs aufgrund der starken Niederschläge am Samstagnachmittag war auch die Simplon-Route bis auf Weiteres nicht mehr befahrbar. Bis am Abend rutschte noch Material auf den Streckenabschnitt auf Höhe Galerie Engi VS, wie das Bundesamt für Strassen (Astra) meldete.

Die Strasse über den Simplonpass. Bild: Sergio Minnig

Am Abend musste auch die Hauptstrasse Andermatt-Brig VS auf der Höhe des Furka-Passes in beide Richtungen wegen Steinschlags gesperrt werden, wie der TCS und das Astra meldeten. Die Massnahme gelte bis auf Weiteres.

In der Ostschweiz wurden am Samstagabend wegen der erwarteten steigenden Wassermengen am Rhein die Fuss- und Radwege in den Rhein-Vorländern gesperrt. Es wurde davon abgeraten, sich in der Nähe des Flusses aufzuhalten. Neben starkem Regen könne auch Schmelzwasser den Rhein ansteigen lassen.

(hah/lak/con/sda)