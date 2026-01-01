Liveticker

Explosion in Bar in Crans-Montana VS – jetzt informieren die Behörden

Im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es an Silvester zu einer Explosion und in der Folge zu einem Brand in einer stark besuchten Bar. Die Polizei bestätigt Tote und Schwerverletzte.

Schicke uns deinen Input 10:12 Beginn der Medienkonferenz verzögert sich Der Beginn der für 10 Uhr anberaumten Medienkonferenz verzögert sich um einige Minuten. (con) 9:44 Polizei informiert an Medienkonferenz um 10 Uhr Um 10 Uhr informiert die Walliser Kantonspolizei an einer Medienkonferenz. Wie berichten hier bei watson live. (con) 9:39 Explosion in Bar in Crans-Montana VS: Dutzende Tote befürchtet Während einer Silvesterfeier im Walliser Wintersportort Crans-Montana kam es zu einer Explosion und einem Brand in einer stark besuchten Bar. Laut der Polizei kam es zu mehreren Todesopfern und Schwerverletzten. Die genaue Zahl ist noch unbekannt, unbestätigte Quellen sprechen von Dutzenden Toten und mindestens hundert Verletzten. Die Westschweizer Spitäler sind derzeit überlastet. Sie rufen dazu auf, aus Solidarität auf risikoreiche Aktivitäten vorerst zu verzichten. (con)

Die wichtigsten Informationen

Das ist über das Unglück bekannt

Während einer Silvesterfeier kam es im beliebten Walliser Wintersportort Crans-Montana zu einem verheerenden Brand. In einer Bar mit Dutzenden Besuchern brach ein Feuer aus, nachdem es zuvor zu einer Explosion gekommen war. Diese hat sich gegen 1.30 Uhr ereignet.

Es habe «mehrere Verletzte und Tote» gegeben, bestätigte ein Sprecher der Kantonspolizei Wallis. Mehr als hundert Personen hielten sich ihm zufolge zum Zeitpunkt der Explosion im Lokal auf. Die Ursache dieser sei noch unbekannt. Laut RTS ist ein Unfall wahrscheinlich, eine mutwillige herbeigeführte Explosion werde derzeit nicht in Betracht gezogen.

Laut Quellen des Regionalradiosenders RhôneFM könnten Aktivitäten mit pyrotechnischen Gegenständen für die Explosion verantwortlich sein. Diese Informationen sind aber bisher nicht bestätigt.

Die Polizei machte bisher keine Angaben zur Anzahl der Todesopfer und der Verletzten. Laut Informationen der Zeitung Le Nouvelliste soll es bis zu 40 Tote und mindestens 100 Verletzte geben. Viele hätten schwere Verbrennungen erlitten.

1 / 7 Unglück in der Silvester-Nacht in Crans-Montana Während einer Silvesterfeier ins Neujahr 2026 in Crans-Montana VS kam es zu einer Explosion und einem Brand in der Constellation Bar. quelle: x

Wie RTS unter Berufung auf einen Arzt berichtet, sind die Spitäler in der Westschweiz derzeit mit Brandopfern überlastet. Er appellierte an die Bevölkerung, riskante Aktivitäten am 1. Januar zu vermeiden, um die Notfallstationen zu entlasten.

Beim betroffenen Betrieb handelt es sich um die Bar Le Constellation im Zentrum des Wintersportorts. Die Explosion ereignete sich offenbar im Keller der Bar. Dieser bietet bis zu 400 Personen Platz.

Ein auf Social Media verbreitetes Video zeigt eine Menschenmenge vor dem brennenden Gebäude, es sind Schreie zu hören.

Video: watson/X

Die Kantons- und Stadtpolizei, die Feuerwehr und mehrere Helikopter waren am Ort des Geschehens im Einsatz. Am frühen Morgen sei der Brand unter Kontrolle gewesen, so der Sprecher. Das Gebiet wurde vollständig gesperrt. Über Crans-Montana wurde eine Flugverbotszone eingerichtet. Die Walliser Kantonspolizei hat eine Medienkonferenz für 10 Uhr angekündigt. (con)