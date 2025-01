Selenskyj beschreibt am WEF die aktuelle Weltlage als entscheidend: «Wir sind an einem Wendepunkt. Ich nenne es eine Chance.» Er ruft dazu auf, dass Europa stärker und unabhängiger als globaler Akteur auftreten muss, da die Bedrohungen durch Russland unmittelbar seien: «Vergesst nicht, es gibt keinen Ozean, der Europa von Russland trennt.»



Er betont die strategischen Allianzen Russlands mit Iran und Nordkorea: «Diese Deals sind gegen euch, gegen uns, gegen Europa, gegen Amerika.» Und: «Jetzt sind nordkoreanische Soldaten in geografischen Orten, die näher an Davos sind als an Pjöngjang.»

Die militärische Übermacht Russlands mit 1,5 Millionen Soldaten zeige, dass kein europäisches Land allein bestehen könne: «Es ist eine Situation, in der kein Land alleine sein kann. Wir stehen hier alle zusammen.»



Besorgt stellt er die Frage, ob Europa seine Stimme und seinen Platz in der Welt sichern könne, insbesondere wenn Russland in der Ukraine erfolgreich sein sollte: «Es ist noch nicht klar, ob Europa einen Platz am Tisch hat, wenn Russland über die Ukraine gewinnt.»



In Bezug auf die USA und Donald Trump zeigt sich Selenski skeptisch, ob die transatlantische Partnerschaft Bestand haben werde: «Wird Präsident Trump Europa zuhören? Oder wird er mit Russland und China gegen Europa vorgehen?»



(kma)

Bild: keystone