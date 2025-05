In 13 Schweizer Kantonen wird am Sonntag abgestimmt oder gewählt. Bild: KEYSTONE

Lohngleichheit, Sozialhilfe und Hundesteuern: Darüber stimmt die Schweiz am Sonntag ab

Am heutigen Sonntag finden zwar keine Abstimmungen auf nationaler Ebene statt. Dafür wird in 13 Kantonen über 30 Vorlagen bestimmt und in zwei Kantonen finden zusätzlich noch Wahlen statt. Damit du dabei nicht den Überblick verlierst, haben wir dir alles zusammengefasst.

Kanton Zürich

Im bevölkerungsreichsten Kanton der Schweiz wird über eine Senkung der Gewinnsteuer von Unternehmen abgestimmt.

Steuergesetz

Steuergesetz (StG) (Änderung vom 4. November 2024; Schritt 2 der Steuervorlage 17) Ausgezählt: 0/160 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Stadt Zürich

In der Stadt Zürich stehen drei Vorlagen auf dem Programm. Dabei handelt es sich um zwei Objektkredit und eine finanzrechtliche Änderung bezüglich des Flughafens.

Flughafen-Beteiligung

Übertrag der Beteiligung an der Betreiberin des Flughafens vom Finanz- ins Verwaltungsvermögen, Objektkredit von rund 334,04 Millionen Franken Stand: 11:19 Uhr Noch keine Resultate

Ersatz-Neubau Salzweg

Erweiterung Schulanlage Entlisberg, Ausgaben von 54 Millionen Franken Stand: 11:19 Uhr Noch keine Resultate

Erweiterung Schulanlage Entlisberg

Ersatzneubau Wohnsiedlung Salzweg mit Kindergarten, Ausgaben von 118,7 Millionen Franken Stand: 11:19 Uhr Noch keine Resultate

Kanton Solothurn

Hundehalterinnen und Hundehalter sollen in Solothurn künftig eine Steuer zahlen. Bild: KEYSTONE

Wer im Kanton Solothurn einen Hund halten will, soll künftig 35 Franken pro Jahr Steuern bezahlen. Assistenzhunde sind davon ausgeschlossen.

Hundegesetz

Änderung des Gesetzes über das Halten von Hunden (Hundegesetz) Ausgezählt: 0/106 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Kanton Uri

In Uri soll die Jagd auf Schneehühner und Schneehasen verboten werden. Zudem sollen Familien künftig durch den Kanton stärker finanziell entlastet werden. Weiter sollen das Sozialhilfegesetz sowie das Bodenrecht angepasst werden.

Initiative «Schneehuhn und Schneehase leben lassen!»

Kantonale Volksinitiative «Schneehuhn und Schneehase leben lassen» Ausgezählt: 0/19 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Kinderbetreuungsgesetz

Gesetz über die Unterstützung der familienergänzenden Kinderbetreuung (Kinderbetreuungsgesetz) Ausgezählt: 0/19 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Sozialhilfegesetz

Totalrevision des Gesetzes über die öffentliche Sozialhilfe (Sozialhilfegesetz) Ausgezählt: 0/19 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Expropriationsgesetz

Änderung des Gesetzes über die Enteignung (Expropriationsgesetz) Ausgezählt: 0/19 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Kanton Aargau

Der Kanton Aargau will Familien entlasten. Bild: sda

Auch im Kanton Aargau sollen Familien stärker finanziell entlastet werden. Mit dem neuen Steuergesetz soll zudem die Vermögenssteuer weiter gesenkt werden. Die Initiative «Lohngleichheit im Kanton Aargau – jetzt!» fordert hingegen, dass Unternehmen mit mehr als 100 Mitarbeitenden in regelmässigen Abständen Lohnanalysen zur Gleichstellung von Mann und Frau durchführen.

Steuergesetz

Steuergesetz (StG); Änderung vom 3. Dezember 2024 Ausgezählt: 0/197 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Initiative «Lohngleichheit im Kanton Aargau – jetzt!»

Aargauische Volksinitiative "Lohngleichheit im Kanton Aargau – jetzt!" vom 12. Juni 2024 Ausgezählt: 0/197 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Kanton Basel-Stadt

In der Stadt Basel sollen mindestens weitere 50 Kilometer Velorouten geschaffen werden. So fordert es zumindest die Initiative. Der Grosse Rat hat dafür einen Gegenvorschlag erarbeitet. Zudem stimmen die Baslerinnen und Basler über ein Standortpaket ab, das den Kanton für Unternehmen attraktiver machen soll.

Velorouten-Initiative

Initiative:

Kantonale Initiative «Sichere Velorouten in Basel-Stadt» Ausgezählt: 0/3 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Gegenvorschlag:

Gegenvorschlag des Grossen Rates vom 15. Januar 2025 Ausgezählt: 0/3 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Stichfrage:

Stichfrage zu Initiative und Gegenvorschlag Ausgezählt: 0/3 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Standortpaket

Grossratsbeschluss vom 5. Februar 2025 betreffend Änderung des Standortförderungsgesetzes Ausgezählt: 0/3 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Kanton Zug

Im Kanton Zug sorgt die Mehrwert-Initiative der SP für Furore. So soll die Mehrwertabgabe bei Um- sowie Aufzonungen und Bebauungsplänen von 20 auf 30 Prozent erhöht werden. Die Mittel sollen für preisgünstige Wohnungen eingesetzt werden. Der Gegenvorschlag des Kantonsrates sieht keine solche Erhöhung vor.

Mehrwert-Initiative

Initiative:

Gesetzesinitiative für Lebensqualität und bezahlbaren Wohnraum! Verdichtung fair gestalten (Mehrwert-Initiative) Ausgezählt: 0/11 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Gegenvorschlag:

Gegenvorschlag zur Gesetzesinitiative für Lebensqualität und bezahlbaren Wohnraum! Verdichtung fair gestalten (Mehrwert-Initiative) Ausgezählt: 0/11 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Stichfrage:

Stichfrage zur Gesetzesinitiative für Lebensqualität und bezahlbaren Wohnraum! Verdichtung fair gestalten (Mehrwert-Initiative) Ausgezählt: 0/11 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Kanton St.Gallen

Im Kanton St.Gallen soll der Verteilschlüssel des Finanzausgleichs zwischen den Gemeinden geändert werden. Zudem wird darüber abgestimmt, ob die Ladenöffnungszeiten ausgedehnt werden.

Nachtrag zum Finanzausgleichsgesetz

V. Nachtrag zum Finanzausgleichsgesetz Ausgezählt: 0/75 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Nachtrag zum Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung

III. Nachtrag zum Gesetz über Ruhetag und Ladenöffnung Ausgezählt: 0/75 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Kanton Luzern

Der Kanton Luzern stimmt über ein neues Spitalgesetz ab. Bild: KEYSTONE

Auch im Kanton Luzern soll das Gesetz über den Finanzausgleich zwischen den Gemeinden angepasst werden. Zudem empfiehlt die Regierung, das neue Spitalgesetz ebenfalls anzunehmen. So sollen Qualität und Verfügbarkeit der Grund- sowie Notfallversorgung im Kanton weiterhin gewährleistet werden können.

Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich

Änderung des Gesetzes über den Finanzausgleich (Teilrevision 2026) Ausgezählt: 0/79 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Änderung des Spitalgesetzes

Änderung des Spitalgesetzes (Grund- und Notfallversorgung an den Spitalstandorten) Ausgezählt: 0/79 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Kanton Thurgau

Der Kanton Thurgau will die Liegenschaftensteuer gleich komplett abschaffen. Heute beträgt sie 0,5 Promille des Steuerwertes. Zudem wird eine Nachfolge für die im Amt verstorbene Regierungsrätin Sonja Wiesmann gesucht.

Abschaffung der Liegenschaftensteuer

Änderung des Steuergesetzes vom 14. August 2024 (Abschaffung der Liegenschaftensteuer) Ausgezählt: 0/80 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Ersatzwahl Regierungsrat

Resultate folgen am Sonntag ab 12 Uhr.

Kanton Schaffhausen

In Schaffhausen soll eine Ombudsstelle geschaffen werden, bei der sich Bewohnerinnen und Bewohner über Missstände in der kantonalen Verwaltung beschweren können. Weiter will der Kanton Zonen für erneuerbare Energien schaffen können und es soll ein eigenständiges Energiegesetz eingerichtet werden.

Ombudsgesetz

Gesetz über die Ombudsstelle (Ombudsgesetz) Ausgezählt: 0/26 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Teilrevision des Baugesetzes

Teilrevision des Baugesetzes (Kantonale Zone für Anlagen für erneuerbare Energien zur Verfahrensbeschleunigung) Ausgezählt: 0/26 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Energiegesetz

Energiegesetz (Zusammenführung der bestehenden Energiebestimmungen und punktuelle Ergänzungen) Ausgezählt: 0/26 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Kanton Jura

Der Wechsel der Gemeinde Moutier zog bereits mehrere Abstimmungen nach sich. Bild: keystone

Der Kanton Jura führt weiterhin einen bürokratischen Kampf um den Kantonswechsel der Gemeinde Moutier. So stimmt der Kanton diesen Sonntag darüber ab, dass die Schuldenbremse gelockert wird, weil der Wechsel den Kanton mehr Geld kostet.

Lockerung der Schuldenbremse wegen Moutier

Modification du 11 décembre 2024 de la Constitution de la République et Canton du Jura du 20 mars 1977 Ausgezählt: 0/50 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Kanton Nidwalden

Die Kantonshauptstrasse KH3 zwischen Buochs und Beckenried ab der Einmündung der Seestrasse bis zum Dorfeingang von Beckenried im Kanton Nidwalden soll erneuert werden. Dafür ist ein Kredit von 19 Millionen Franken nötig.

Objektkredit für Bauprojekt

Bewilligung eines Objektkredits für die Sanierung der Kantonsstrasse KH3, die Erhöhung der Verkehrssicherheit und den Ausbau des Radwegs, Gemeinde Beckenried Ausgezählt: 0/11 | Stand: 16:40 Uhr Noch keine Resultate

Kanton Tessin

Im Kanton Tessin werden mehrere stellvertretende Friedensrichter gewählt.

Wahl der stellvertretenden Friedensrichter

Resultate folgen am Sonntag ab 12 Uhr.

