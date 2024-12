Der neue GAV tritt offiziell per 31. Dezember 2024 in Kraft. Bild: www.imago-images.de

«Solide Basis für die Zukunft»: Pilotenverband nimmt neuen GAV für Edelweiss-Piloten an

Der Pilotenverband Aeropers hat dem neuen Gesamtarbeitsvertrag (GAV) für das Cockpitpersonal bei der Fluggesellschaft Edelweiss zugestimmt. Dieser stelle eine solide Basis für die Zukunft dar.

Der Vertrag biete Planungssicherheit und Verbesserungen, teilte der Verband am Freitag mit. Er werde sowohl den Anforderungen des Geschäftsmodells der Fluggesellschaft als auch den Bedürfnissen der Pilotinnen und Piloten gerecht.

Der neue GAV tritt offiziell per 31. Dezember 2024 in Kraft, wie ein Aeropers-Sprecher auf Anfrage von AWP sagte. Ursprünglich sollte er schon im Herbst in Kraft treten.

Die finanziellen Aspekte gelten rückwirkend ab 1. Juli 2024, die Arbeitszeitregelungen ab 1. Januar 2025. Vom GAV betroffen sind alle 344 Pilotinnen und Piloten der Edelweiss.

Das Cockpitpersonal von Edelweiss arbeitet seit Anfang Juli ohne gültigen GAV, nachdem Aeropers die GAV-Verhandlungen Mitte April abgebrochen hatte und der alte GAV ausgelaufen war. Ende Juli einigten sich die Fluggesellschaft und Aeropers auf die Eckwerte des neuen GAVs. (sda/awp)