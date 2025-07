Pole stürzt am Weisshorn in die Tiefe und stirbt

Der Pole stürzte beim Abstieg über den Ostgrat des Weisshorns. (Archivbild) Bild: KEYSTONE

Ein polnischer Bergsteiger ist am Mittwoch am Weisshorn im Oberwallis tödlich verunglückt. Der 45-Jährige stürzte beim Abstieg über den Ostgrat auf einer Höhe von etwa 3500 Metern in die Tiefe.

Sein Begleiter alarmierte umgehend die Rettungskräfte, wie die Kantonspolizei Wallis am Donnerstag mitteilte. Diese begaben sich mit einem Helikopter der Air Zermatt, eingesetzt durch die Kantonale Walliser Rettungsorganisation, vor Ort.

Sie konnten nur noch den Tod des Bergsteigers feststellen. Die Walliser Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände des Bergunfalls zu ermitteln. (sda)