Unbekanntes Flugzeug fliegt auffälliges Muster über dem Mittelland

Am Samstagnachmittag ist auf Flightradar24 eine Maschine aufgefallen, die ein auffälliges Muster flog. Bei Skyguide und der Armee waren laut Radio Argovia aber keine Messflüge angemeldet.

Ein Flugzeug ist am Samstag, 11. Juni 2022, quer über das Mittelland hin und her geflogen. screenshot: flightradar24

Es kam von Deutschland her und flog dann über das ganze Mittelland – hin und her. Normalerweise sehen so beispielsweise Messflüge aus, wie Radio Argovia berichtete. Doch solche Flüge seien erst für Montag angesetzt.

Wars ein Flugschüler?

Auf Anfrage hiess es bei Skyguide, man habe keine Auffälligkeiten bemerkt. Auch bei der Schweizer Armee versicherte man, dass es sich nicht um einen Messflug handle, da man sich an die kommunizierten Zeiten halte.

Beim betroffenen Flugzeug handelt es sich gemäss Flightradar24 um eine Partenavia P.68 Observer, ein Beobachtungsflugzeug. Kurz vor dem Flughafen Zürich dreht es ab und flog zurück Richtung Deutschland.

Wenig später kehrte das Flugzeug wieder nach Deutschland zurück. screenshot: flightradar24

Laut Skyguide könnte es sich um einen Flugschüler (auf Abwegen?) oder einen Privatflug handeln. Sorgen machen müsse man sich deswegen nicht. «Dann wüssten wir ganz sicher davon», sagte Armee-Sprecher Daniel Reist.

(aargauerzeitung.ch/dsc)