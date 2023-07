Luzerner Löwendenkmal ist fertig saniert

Die Gerüste am Luzerner Löwendenkmal werden nach rund viermonatiger Bauzeit entfernt. Das 200 Jahre alte Wahrzeichen war seit Anfang März gereinigt und instandgesetzt worden und hat eine bessere Entwässerung erhalten.

Das Löwendenkmal in Luzern. Bild: KEYSTONE

Wie die Stadt am Freitag mitteilte, wird das Gerüst in der kommenden Woche entfernt. Anschliessend wird der Teich gereinigt und bis am Freitag mit Wasser gefüllt.

Die Stadt war ursprünglich davon ausgegangen, dass die Arbeiten schon Mitte Mai abgeschlossen werden können. Allerdings stellte sich bei der Untersuchung des Denkmals heraus, dass die Feuchtigkeit viel grösser war als erwartet.

Zu viel Wasser könne am Denkmal erheblichen Schaden anrichten, teilte die Stadt mit. Es seien deswegen zusätzliche Entwässerungsbohrungen und Ableitungsmassnahmen nötig gewesen. Bei den heftigen Gewittern der letzten Tage habe sich gezeigt, dass die Massnahmen wirksam seien.

Teurer als vorgesehen

Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 85’000 Franken. Ursprünglich ging man von 70'000 Franken aus. Das nächste Mal wird die Sehenswürdigkeit 2028 eingerüstet und untersucht.

Das Löwendenkmal erinnert an den Tod der Schweizer Söldner, die 1792 vergeblich den Königspalast in Paris gegen die revolutionären Massen verteidigten und dabei ums Leben kamen. Es wurde am 10. August 1821 eingeweiht. (sda)