Stadt Luzern warnt vor Schwimmen in der Reuss

Stadt Luzern warnt vor Schwimmen in der Reuss

07.08.2025, 11:0307.08.2025, 11:03
In Luzern soll weiterhin nicht in der Reuss gebadet werden. Der Fluss habe weiterhin viel Wasser und fliesse schnell, teilte die Stadt am Donnerstag mit.

Viele Gummiboetler geniessen das tolle Wetter mit ihrem Gefaehrt auf der Reuss zwischen Luzern und Gisikon-Root im Kanton Luzern am Samstag, 15. August 2020. (KEYSTONE/Urs Flueeler).
Badende in der Reuss bei Luzern.Bild: KEYSTONE

Binnen einer Woche nahm der Pegel der Reuss um rund 40 Zentimeter auf 433,7 Meter über Meer ab. Die letzte Woche gesperrten Wege entlang des Flusses seien wieder offen, teilte die Stadt Luzern mit.

Trotzdem rät die Stadt, aus Sicherheitsgründen auf das Schwimmen in der Reuss zu verzichten. Sie tue dies in Absprache mit der Schweizerischen Lebensrettungs-Gesellschaft (SLRG), erklärte die Stadt. Der Wasserstand der Reuss und deren Fliessgeschwindigkeit seien noch immer hoch.

Am Donnerstag war das Wehr, mit dem der Abfluss aus dem Vierwaldstättersee in die Reuss geregelt wird, noch immer ganz geöffnet. Sollte der Seepegel am Freitag bis auf einen Stand von 433,60 Meter sinken, könnte der erste Teil des Stirnwehrs eingesetzt werden, teilte die Stadt mit. Das Längswehrs würde dann am Samstag geschlossen. (dab/sda)

Extremwetter
Pegelstände in der Schweiz steigen – Bund warnt vor Hochwasser
Themen
