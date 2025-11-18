meist klar-1°
DE | FR
burger
Schweiz
Luzern

VBL: Die Stadt Luzern erhält auf 2027 ein neues Busnetz

Die Stadt Luzern erhält auf 2027 ein neues Busnetz

18.11.2025, 08:2118.11.2025, 08:21

Die Stadt Luzern erhält zahlreiche neue Buslinien. Es handelt sich dabei um Durchmesserlinien, welche Aussenquartiere direkt verbinden. Die Fahrgäste werden sich zudem an neue Liniennummern gewöhnen müssen.

Dies haben der Verkehrsverbund Luzern, der den öffentlichen Verkehr im Kanton organisiert, und die Verkehrsbetriebe Luzern AG (VBL) am Dienstag mitgeteilt. Die geplanten Neuerungen sollen auf den Fahrplan 2027 umgesetzt werden.

Busnetz Luzern VBL ab 2027
So soll das neue Busnetz der Stadt Luzern ab 2027 aussehen.Bild: vbl.ch

Mit dem umgestalteten Busnetz sollen wichtige Knotenpunkte wie der Seetalplatz in Emmenbrücke, der Bahnhof im Luzerner Stadtteil Littau oder das Kantonsspital mit mehr direkten Linien erreicht werden können. Auch die Busstation am Bahnhof Luzern soll entlastet werden. (sda)

Mehr zum ÖV:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert
1 / 36
Diese Nationen sind für die WM 2026 qualifiziert

Niederlande: 12. Teilnahme an einer Weltmeisterschaft
Letzte Teilnahme: 2022 (Viertelfinal)
Grösster WM-Erfolg: Final (1974, 1978, 2010)
quelle: keystone / koen van weel
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Herbst in Cherson: Warum sich das Laub hier nicht auf den Strassen sammelt
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
«Es ist auch egoistisch, Kinder zu bekommen»
2
Bald geht die Adventszeit los: So bastelst du dir ganz einfach selbst einen Kranz
3
Donald Trump und Bill Clinton: Die Oralverkehr-Gerüchte erklärt – Epstein-Files
4
KI-gesteuerter Hackerangriff aus China zeigt: Jetzt wird es richtig ungemütlich
5
Trump will von der Schweiz laut einer Liste noch viel mehr, als Parmelin bekanntgab
Meistkommentiert
1
Merz und von der Leyen fordern russische Milliarden für die Ukraine
2
UBS-Präsident Kelleher spricht mit US-Vertreter über möglichen Umzug in die USA
3
«Würdest du Ja sagen, wenn du alle Freiheiten haben könntest?»
4
US-Fleisch ist Teil des neuen Zoll-Deals – doch Schweizer Supermärkte wollen dieses nicht
5
Italien will Winterzeit abschaffen – EU droht ein Zeit-Chaos
Meistgeteilt
1
UN-Sicherheitsrat sichert Gaza-Friedensplan ab – so reagieren Israel und die Hamas
2
Ehemaliger Clinton-Minister zieht sich wegen Kontakt zu Epstein zurück
3
Kings verlieren trotz Fiala-Assist +++ Haaland und Co. für WM-Quali gefeiert
4
Wenn Supreme Court Nein zu Trumps Zöllen sagt: Das wären die Folgen für den Schweizer Deal
5
Für die drei Berner Klubs gehts nur um die Keller-Meisterschaft
US-Fleisch ist Teil des neuen Zoll-Deals – doch Schweizer Supermärkte wollen dieses nicht
Am vergangenen Freitag, dem 14. November, haben Bundesrat Guy Parmelin und Seco-Chefin Helene Budliger Artieda bekannt gegeben, dass die Schweiz und die USA einen neuen Zolldeal haben. Statt 39 Prozent bezahlt die Schweiz künftig noch 15 Prozent Zölle.
Zur Story