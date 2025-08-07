SRF verliert ein Aushängeschild: Moderator Joel Grolimund geht im Herbst

Mehr «Schweiz»

Moderator Joel Grolimund verlässt SRF per Ende Oktober. Er wolle einer neuen Herausforderung nachgehen, heisst es in einer Mitteilung. Grolimund gehört zu den bekannteren Moderatoren bei Radio SRF 3 – seit November 2022 moderiert er die «Hitparade».

Joel Grolimund verlässt das SRF. Bild: srf

Seit 2017 war der Solothurner zudem Teil des Gesellschaftsmagazins «Gesichter & Geschichten», wo er nach einem sechsmonatigen Praktikum bis zur Einstellung des Magazins als langjähriger Moderator und Reporter tätig war. Im Mai 2021 moderierte Grolimund mit der «G&G»-Sondersendung zum «Eurovision Song Contest» seine erste Samstagabend-Sendung.

«Nach über acht Jahren bei SRF ist die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen», sagt Grolimund. Mit der Moderation der «Hitparade» und von «G&G» seien für ihn Träume in Erfüllung gegangen. Er blicke deswegen mit einem Lächeln auf seine Zeit beim SRF zurück. (dab)