Moderator Joel Grolimund verlässt SRF im Herbst

SRF verliert ein Aushängeschild: Moderator Joel Grolimund geht im Herbst

07.08.2025, 13:1507.08.2025, 13:15
Moderator Joel Grolimund verlässt SRF per Ende Oktober. Er wolle einer neuen Herausforderung nachgehen, heisst es in einer Mitteilung. Grolimund gehört zu den bekannteren Moderatoren bei Radio SRF 3 – seit November 2022 moderiert er die «Hitparade».

Joel Grolimund
Joel Grolimund verlässt das SRF.Bild: srf

Seit 2017 war der Solothurner zudem Teil des Gesellschaftsmagazins «Gesichter & Geschichten», wo er nach einem sechsmonatigen Praktikum bis zur Einstellung des Magazins als langjähriger Moderator und Reporter tätig war. Im Mai 2021 moderierte Grolimund mit der «G&G»-Sondersendung zum «Eurovision Song Contest» seine erste Samstagabend-Sendung.

«Nach über acht Jahren bei SRF ist die Zeit für eine neue Herausforderung gekommen», sagt Grolimund. Mit der Moderation der «Hitparade» und von «G&G» seien für ihn Träume in Erfüllung gegangen. Er blicke deswegen mit einem Lächeln auf seine Zeit beim SRF zurück. (dab)

