Das sind die neuen Gesichter der SRF-«Tagesschau»

Die SRF-Sendung «Tagesschau kompakt» hat ab dem Frühjahr 2026 zwei neue Moderationspersonen. So werden Tanya König und Tobias Widmer neu die Sendung am Mittag und um 18.00 Uhr sowie die Spätausgaben der «Tagesschau» am Wochenende, so das SRF.

Tanya König und Tobias Widmer. Bild: SRF/Gian Vaitl

Die 38-jährige König ist kein unbekanntes Gesicht für SRF-Zuschauerinnen und Zuschauer. Sie moderierte drei Jahre die Sendung «Gesichter & Geschichten» und war gleichzeitig Redaktorin für die Sendung. Momentan arbeitet sie als Teil der Fachgruppe «People und Gesellschaft» im SRF-Newsroom, wo sie auch weiterhin als Redaktorin tätig sein wird.

Der 45-jährige Widmer gehört seit 2020 zum Produzententeam von «10 vor 10» und realisiert als Inlandredaktor Beiträge für «Schweiz aktuell», «Tagesschau» und «10 vor 10». Seit 2022 ist er zudem Co-Produzent der Wahl- und Abstimmungssendungen. Diese Rollen wird er neben dem neuen Moderationsmandat weiterhin ausführen. Der 45-Jährige arbeitet seit 2008 bei SRF. Er startete als Reporter und Video-Journalist bei «Glanz & Gloria» und wirkte später auch als Produzent der Sendung. Anfang 2017 wechselte er zu «Schweiz aktuell» als Produzent und Redaktor. Davor war er Redaktor bei der TV-Zeitschrift «Tele».

Florence Fischer hingegen, welche die Sendungen bislang moderierte, tritt auf eigenen Wunsch ab. Sie bleibt aber im Hintergrund als Reporterin für die «Tagesschau», «10 vor 10» und «Schweiz aktuell» dem SRF erhalten. (dab)