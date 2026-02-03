bedeckt
Michael Weinmann kehrt zum SRF zurück und übernimmt «Schweiz aktuell»

Michael Weinmann kehrt zu SRF zurück
Übernimmt «Schweiz aktuell»: Michael Weinmann kehrt zum SRF zurück.Bild: SRF/Oscar Alessio

Michael Weinmann kehrt zum SRF zurück und übernimmt «Schweiz aktuell»

03.02.2026, 10:1903.02.2026, 10:19

Vor rund einem Jahr verliess Michael Weinmann das SRF und wurde Head of Media Relations bei der Swiss. Nun meldet das SRF auf seinem Medienportal, dass der 44-Jährige zurückkehrt.

Ab dem kommenden Mai wird er wieder als Moderator von «Schweiz aktuell» am Bildschirm zu sehen sein. Er folgt auf Oceana Galmarini, die sich innerhalb der SRG einer neuen Position widmet.

TV-Nachrichtenchef Gregor Meier sagt: «Ich freue mich ausserordentlich über die Rückkehr von Michael Weinmann. Seine Erfahrung und sein Fachwissen, seine Kreativität und sein Enthusiasmus für das Live-Fernsehen werden ein grosser Gewinn für SRF und unser Publikum sein.»

Vor seinem Abgang war Weinmann 15 Jahren für SRF tätig – als Moderator des Nachrichtenmagazins «Schweiz aktuell», als Redaktor der Inlandredaktion sowie ab 2020 auch als Kommentator von Formel-1-Rennen.

Weinmann selber freut sich auf seine Rückkehr: «Es fühlt sich an wie ein nach Hause kommen. Mein Herz schlägt für Live-Fernsehen und das Vermitteln von Geschichten aus der Schweiz für unser Publikum», sagt er. (ome)

Mehr zum SRF:

In der SRF-Newsapp kannst du neu Sport ausblenden – das sorgt für Kritik
