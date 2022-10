Der Bundesrat widerspricht dieser Strategie nicht. Auch er wiederholte vergangenen Monat, dass die SRG «alle Regionen, Landessprachen und Altersgruppen bedienen» solle. Die Landesregierung, welche für die Konzessionserteilung zuständig ist, kündigte aber Anpassungen an, welche sich auch gegen SRF Virus richten könnten: Die SRG solle sich im Bereich Unterhaltung auf «jene Bereiche fokussieren, die von anderen Anbietern nicht abgedeckt werden», so der Bundesrat.

Hinzu kommt, dass SRF Virus in den kommenden Tagen zwei Partys in St.Gallen und Solothurn durchführen will, bei denen zwei DJs und der Schweizer Musiker Nemo auftreten werden.

Und diese sind dem Vernehmen nach nicht erfreut. Nicht nur, weil sie so im Wettbewerb bedrängt werden. Kritisiert wird auch, dass von den Werbeausgaben in erster Linie die Social-Media-Giganten wie Meta (USA) oder das chinesische TikTok-Unternehmen ByteDance profitieren.

Das bedeute aber nicht, dass jegliche Form von Werbung erlaubt sei: «Die SRG kann sich zwar in solchen Fällen auf die Wirtschaftsfreiheit berufen, sie muss aber dabei Augenmass bewahren. Die Beurteilung kann schnell kippen, wenn mit Abgabengeldern finanzierte Werbeausgaben zulasten von Service-Public-Inhalten ausufern. Ferner ergeben sich Konflikte in der Konkurrenz mit Privatradios.»

Um dieses Ziel zu erreichen, muss sich die SRG aber an gewisse Regeln in der Konzession und im Gesetz halten. Bei der Werbung «in eigener Sache» gelten zwei Prinzipien:

Beim Radio gilt hingegen ein striktes Werbeverbot. Mehr Hörerinnen und Hörer bringt also «nur» ein grösseres Publikum. Bei SRF bestätigt man diese Absicht: «SRF hat den Auftrag, alle Menschen in der Deutschschweiz zu erreichen. Aktuell nutzen aber insbesondere Menschen unter 45 unsere Angebote weniger stark.»

Dass sich die Konkurrenz darüber ärgert, überrascht nicht. Im Rahmen der watson-Recherche zweifelten in der Privatwirtschaft tätige Publizistinnen und Publizisten gar die Einhaltung der Konzession ein: Dieses Dokument regelt neben dem Gesetz, was die SRG mit den Radio- und TV-Abgaben tun darf.

Bei den Privaten verfolgt man diese PR-Aktion kritisch. «Die SRG will bei der Altersgruppe stärker werden, wo traditionell die Privaten stark sind. Das birgt ein gewisses Konfliktpotenzial», sagt Jürg Bachmann, Präsident des Verbands Schweizer Privatradios. Er sieht dies nicht bloss wegen des Konkurrenzverhältnisses, sondern auch aus Fairnessgründen: «Es geht um ein grösseres Budget aus staatlichen Töpfen: Auch die lokalen und nationalen Privatsender hätten gerne so viel Geld, um ein paar Wochen national Werbung machen zu können.»

Das ist viel Geld für einen Radiosender, der bislang nur ein Nischenpublikum erreichte: Branchenzahlen zufolge erreichte SRF Virus in den vergangenen drei Jahren nur gerade mal 20'000 bis 30'000 Hörerinnen und Hörer am Tag. Im Vergleich mit Privatradiosendern würde Virus damit hinter dem Schaffhauser Sender «Munot» und dem Walliser «Rottu» landen.

Seit Mitte 2022 fährt SRF Virus eine neue Strategie. Aus dem alten Slogan «Radio, aber anders» wurde «Live mit dir»: Im Zentrum stehe die junge Hörerschaft. Sie solle mitentscheiden, was auf dem Sender läuft. Und damit sie das auch tut, musste eine PR-Kampagne her: Werbeclips wurden auf nahezu allen Kanälen der «Generation Z» gebucht – darunter: TikTok, Instagram, YouTube, Snapchat, Twitch, Reddit.

