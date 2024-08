SRF verlegt zwei «Arena»-Sendungen in die Primetime

Mehr «Schweiz»

Am Freitag kehrt sie «SRF-Arena» nach einer mehrwöchigen Sommerpause zurück. Am 23. August wird die Sendung wie gewohnt um 22.20 Uhr ausgestrahlt. Wie SRF gegenüber «20 Minuten» bestätigt, wird die Politik-Sendung in diesem Herbst aber zweimal vorverlegt: Am 4. September und am 30. Oktober wird die «Arena» bereits am Mittwochabend um 20.40 Uhr gezeigt.

«Arena»-Moderator Sandro Brotz. bild: SRF/Oscar Alessio

Mit dieser Massnahme liegt auf der Hand, dass ein grösseres Publikum die Sendung verfolgen dürfte. So ist der Sendungsbeginn im Gegensatz zur gewohnten Sendezeit mitten in der Primetime.

Zwei Live-Sendungen zu Abstimmungen

SRF-Sprecher Roger Muntwyler erklärt gegenüber «20 Minuten», dass es sich bei den beiden Sendungen vom Mittwoch um Abstimmungssendungen handle, die live ausgestrahlt würden. Diese sollen direkt im Anschluss an die «Rundschau» folgen, welche sich mit demselben Thema wie die folgende «Arena» befassen soll. Damit will SRF «hochrelevanten Abstimmungen noch mehr Sichtbarkeit verschaffen».

Dass die Sendung zumindest vorübergehend eine bessere Sendezeit erhält, dürfte auch den Politikerinnen und Politikern in Bundesbern gefallen. Einen Zusammenhang mit der Halbierungsinitiative weist Muntwyler aber von der Hand. «SRF bricht immer wieder die gewohnten Sendestrukturen auf, etwa für Themen-Highlights oder bei politischen Schwerpunktthemen», sagt er.

Welche Themen in den beiden Mittwoch-Sendungen diskutiert werden, ist bislang noch unklar. Gemäss «20 Minuten» dürfte am 4. September die BVG-Reform das Thema sein. Und wer die Sendung am Mittwoch verpasst, braucht sich keine Sorgen zu machen – am folgenden Freitag werden die Sendungen zur gewohnten Zeit erneut ausgestrahlt. (dab)