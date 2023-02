Präsidentin des Spitalverbands H+ stört sich am Geld des Staates

Lesbisches Paar aus Bar in Baden geworfen – so verteidigt sich der Wirt

Entrüstung über getötetes Affenbaby im Zolli ist gross – doch so einfach ist es nicht

Nach dem Tod des Orang-Utan-Weibchens Revital im Basler Zolli, wurde dessen neugeborenes Baby eingeschläfert. Im Netz stösst dies auf Unverständnis. Aus Tierschutzsicht spricht aber nichts dagegen, wie eine Expertin gegenüber watson erklärt.

Kurz nach der Geburt ihres Affenbabys starb das Orang-Utan-Weibchen Revital im Zoo Basel. Es sei am Dienstag tot in seinem Gehege gefunden worden, teilte der Zoo Basel mit. Was zudem schockiert, ist der Tod des neugeborenen Babys. Dieses wurde noch am selben Tag, an dem die Mutter gestorben ist, eingeschläfert.