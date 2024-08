Ungleichbehandlung von Schweizern beim Familiennachzug soll bleiben

Der von der Staatspolitischen Kommission des Nationalrates (SPK-N) ausgearbeitete Entwurf zur Änderung des Ausländer- und Integrationsgesetzes (AIG) würde es Schweizerinnen und Schweizern sowie deren Ehegatten zum Beispiel ermöglichen, ihre Eltern aus Drittstaaten in die Schweiz zu holen. Dies, sofern deren Unterhalt sichergestellt ist, diese über eine geeignete Wohnung verfügen und sich in der Schweiz integrieren.

Eine starke Minderheit will auf den Entwurf eintreten. In ihren Augen gibt es keine Rechtfertigung dafür, Schweizerinnen und Schweizer beim Familiennachzug gegenüber EU- und Efta-Staatsangehörigen zu benachteiligen.

Die Mehrheit ist der Ansicht, dass es nicht abschätzbar sei, wie viele Migranten aufgrund der geplanten Gesetzesänderung zusätzlich in die Schweiz kommen würden. Die Annahme des Entwurfs ohne Klarheit über die zu erwartende zusätzliche Einwanderung wäre in ihren Augen ein «politisch nicht vertretbarer Sprung ins Ungewisse». Zudem sieht die Mehrheit nicht, inwiefern für diese Änderung dringender gesetzgeberischer Handlungsbedarf bestehen soll.

Russland schlägt Einladung für UNO-Treffen in der Schweiz aus

Russland hat als einziges Land eine Einladung der Schweiz an die Mitglieder des Weltsicherheitsrats zu einem Besuch in der Schweiz ausgeschlagen. Diplomaten der 13 anderen Länder reisen am 25. und 26. August nach Genf, wie ein Sprecher des Aussendepartements in Bern sagte. Zuerst hatte die Zeitung «Le Temps» berichtet.