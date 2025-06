Zuletzt gab es noch Proteste gegen das neue Bundesasylzentrum in Grand-Saconnex im Kanton Genf, weil es aufgrund seiner Nähe zum Flughafen zu einem Ausschaffungszentrum werden könnte. Bild: keystone

Bundesasylzentrum Grand-Saconnex in Genf eröffnet

Der Sportbereich des neuen Bundesasylzentrums, neben der Landebahn des Genfer Flughafens. Bild: keystone

Das Staatssekretariat für Migration hat am Mittwoch Medienvertreter durch das Bundesasylzentrum von Grand-Saconnex bei Genf geführt. Die am Montag eröffnete Einrichtung war in die Kritik von Migrantenorganisationen geraten.

Das Bundesasylzentrum Grand-Saconnex sei Teil der Reform des Asylsystems, die 2016 von der Schweizer Bevölkerung angenommen worden war, auch in Genf, betonte eine Sprecherin des Staatssekretariats für Migration (SEM). Es verfügt über 250 reguläre Plätze.

Die tägliche Betreuung liegt in den Händen privater Unternehmen Bild: keystone

Das neue Gebäude, das den Bund rund 27 Millionen Franken gekostet hat, befindet sich am Ende der Landebahn des Genfer Flughafens auf einer Parzelle des Kantons. Diese Lage macht das Bundesasylzentrum nach Ansicht von Kritikern zu einem Ausschaffungszentrum.

In dem siebenstöckigen Gebäude werden sich die Asylsuchenden, jedoch keine unbegleiteten Minderjährigen, maximal 140 Tage aufhalten, bis sie Asyl oder eine vorläufige Aufnahme erhalten oder bis ihr Verfahren erweitert wird und sie einem Kanton zugewiesen werden. Es sei denn, sie werden abgewiesen.

Im Bundesasylzentrum gibt es 250 Schlafplätze. Bild: keystone

Rund 40 Asylsuchende, bisher nur Männer, trafen seit Montag im Bundesasylzentrum von Grand-Saconnex ein. Die tägliche Betreuung und Sicherheit liegen in den Händen privater Unternehmen. (sda)