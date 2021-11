Deutlich mehr illegale Aufenthalte als vor einem Jahr

Bild: KEYSTONE

Im Oktober sind deutlich mehr Personen aufgegriffen worden, die sich illegal in der Schweiz aufhalten, als noch vor einem Jahr. Auch gegenüber September stieg die Zahl an. Das liegt gemäss Zollverwaltung auch an den Afghanen, die vermehrt in der Ostschweiz einreisen.

So sind im Oktober 2084 Personen mit rechtswidrigem Aufenthalt aufgegriffen worden, wie die Zollverwaltung am Freitag mitteilte. Davon seien 643 Personen mit afghanischer Nationalität in der Ostschweiz eingereist. Die Afghanen seien häufig minderjährig.

Die Zollverwaltung schreibt aber in ihrer Mitteilung, dass die Zunahme dieser Einreisen von Afghanen gemäss Staatssekretariat für Migration (SEM) nicht in direkten Zusammenhang mit der Machtübernahme der Taliban stehe.

Eine Mehrheit dieser Personen habe sich bereits längere Zeit in Europa aufgehalten. Zudem sei die Zunahme bereits seit der ersten Julihälfte zu beobachten, mehrere Wochen bevor die Taliban in Afghanistan die Macht übernahmen.

Die insgesamt 2084 Personen aufgegriffenen Personen sind fast doppelt so viele, wie im Oktober 2020 aufgegriffen wurden (2020: 1112). Im September waren es 1672 Aufgriffe. (aeg/sda)