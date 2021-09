Trotz oder gerade wegen Corona reisen viele Leute per Nachtzug. Bild: shutterstock

«Corona hat Nachtzüge gestärkt» – aber jetzt droht die Entgleisung

Lieber an die Ostsee statt an exotische Strände: Der neue Nachtzug Basel-Rügen hat bei Schweizer Reisenden eingeschlagen. Das Revival der Nachtzüge geht ab Dezember richtig los. Doch es gibt ein Problem.

Erstmals rollte der Nachtzug «Urlaubs-Express» diesen Sommer von Basel via Frankfurt-Hamburg direkt auf die beliebte Ostsee-Insel Rügen. Das Angebot des privaten Zuganbieters «Train4You» hat eingeschlagen. «Wir sind überrascht, wie viele Schweizer Kundinnen und Kunden kurzfristig mit uns gefahren sind», sagt Mediensprecher Christian Oeynhausen zu watson. Auch darum werde das Angebot für die Sommersaison 2022 weiter ausgebaut.

Der Clou: In den vergangenen Jahren wurde die Verbindung als reiner Autozug bis Hamburg gefahren. Heuer liess Train4You die sieben Schlaf- und Liegewagen erstmals bis zum Ostseebad Binz weiterfahren. Laut Oeynhausen waren die Kabinen auf den insgesamt sechs Verbindungen sehr gut ausgelastet. «Das zeigt, dass Nachtzüge rentabel betrieben werden können. Dies obschon Bettwäschenwechsel und Verpflegung natürlich aufwendig sind», so der Sprecher weiter.

Ab an den Strand: Mit dem Nachtzug können Reisende direkt an die Ostsee fahren. Bild: shutterstock

Eine Premiere erlebte auch der Alpen-Sylt-Express, der neu von Konstanz direkt an die Nordsee fährt. Und zwar noch bis Ende Oktober.

«Mit dem Zug aus der Schweiz direkt an die deutsche Küste fahren, das ist einfach eine geniale Sache.» Mike Jakob

Bahn profitiert von Einreisebestimmungen

«Wir sehen es bei den vielen Buchungen – Corona hat die Nachtzüge gestärkt», sagt Mike Jakob, Verkaufschef von Railtour, dem grössten Reiseveranstalter für Bahnreisen der Schweiz und Vermarktungspartner aller wichtigen Bahngesellschaften. Mit ein Grund für die grosse Nachfrage: Die Einreisebestimmungen für Zugfahrten seien vielerorts entspannter gewesen als für Flugreisen. «Mit dem Zug aus der Schweiz direkt an die deutsche Küste fahren, das ist einfach eine geniale Sache», so Jakob. Auch die Nachtzug-Paradestrecken Schweiz-Hamburg/Berlin/Wien seien gerade an Wochenenden im Herbst sehr gut gebucht. «Das Potenzial ist noch längst nicht ausgeschöpft», so der Bahnreisen-Experte.

Freunde des gepflegten Schienentransports dürfen sich freuen: Ab Dezember 2021 verkehren die neuen Nachtzüge von ÖBB/SBB von Zürich-Basel bis nach Amsterdam. Ein Jahr später soll der Nachtzug nach Rom folgen. Ab 2023 sollen Nachtzüge von der Schweiz bis nach Barcelona fahren. «Das gibt der ganzen Branche einen riesigen Schub», frohlockt Jakob.

So sehen die neuen Nightjet-Nachtzüge aus 1 / 6 So sehen die neuen Nightjet-Nachtzüge aus

Denn dank der Anschlüsse an Hochgeschwindigkeitszüge an den Zielorten eröffne sich eine ganz neue Palette an möglichen Destinationen: «Von Rom ist man in einer Stunde an der Amalfi-Küste. Von Barcelona innert kurzer Zeit an der Costa Brava oder in Madrid».

Entgleist der geplante Nachtzug-Ausbau?

Abends in Zürich, Basel oder Bern in den Zug steigen und morgens in den Ferien (oder beim Meeting) aufwachen. Zusammen mit der ÖBB planen die SBB bis 2025 zehn Routen mit 25 Zielorten. Die Nachfrage ist zwar zumindest in der Ferienzeit da: Nach dem Nein zum CO 2 -Gesetz fehlt aber das vorgesehene Geld aus dem Klimafonds. Die Rede war von rund 30 Millionen Franken jährlich. «Die Strecke nach Rom ist kurz, die Strecke nach Barcelona ist kompliziert zu betreiben. Wir wissen noch nicht, ob wir diese künftig betreiben können», sagte SBB-Chef Vincent Ducrot Anfang September zu SRF.

Denn es ist selbstredend eine andere Sache, sechsmal jährlich einen Charterzug von der Schweiz an die Ostsee zu fahren als eine tägliche Nachtverbindung gen Süden zu betreiben.

Darum fordert Grünen-Nationalrätin Franziska Ryser, dass der Bund in die Bresche springt und die Finanzierung der neuen Nachtzuglinien garantiert. «Sonst befürchten wir, dass die neuen Linien nicht zustande kommen», so die Co-Präsidentin der verkehrspolitischen ÖV-Organisation Umverkehr. Denn klar ist: Die von Corona durch Milliardenverluste gebeutelte SBB kann das Geld alleine nicht einschiessen.

Klimagesetz als Rettungsanker?

Woher soll aber das Geld kommen? Es gibt diverse Ansätze: In der Sommer-Session hat der Nationalrat ein Postulat von Mitte-Politikern überwiesen. Dieses sieht vor, dass Geld aus dem Klima-Zertifikatshandel Nachtzugverbindungen subventionieren soll. Wie dies etwa Schweden oder Österreich in ihren Klimaschutzprogrammen vormachen. Die Grünen und Grünliberalen haben ebenfalls Vorstösse zur Nachtzug-Finanzierung eingereicht. Die Antwort von Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga steht noch aus. Kaum vorstellbar, dass aber ausgerechnet die SP-Bundesrätin die neuen Nachtzug-Linien abwürgt, bevor sie gestartet sind. Nun prüft das zuständige Bundesamt, inwiefern mit der Neuauflage des CO 2 -Gesetzes Nachtzüge gefördert werden können.

Umverkehr sieht besonders auf Nachtzügen Richtung Westen grosses Potential. Bild: zvg

«Der Flugverkehr ist komplett Abgabe-befreit, während Bahngesellschaften mit hohen Trasseegebühren und weiteren Steuern kämpfen. Das darf nicht sein.» Franzsika Ryser

In einem zweiten Schritt sei es zentral, dass Bahn und Luftverkehr sich mit gleich langen Spiessen konkurrieren, so Ryser weiter. «Der Flugverkehr ist komplett Abgabe-befreit, während Bahngesellschaften mit hohen Trasseegebühren und weiteren Steuern kämpfen. Das darf nicht sein», so die Ostschweizerin.

Denn in einem Strategiepapier hegt Umverkehr grosse Nachtzug-Visionen: Nach dem angekündigten Nachtzug-Ausbauschritt sollen weitere Verbindungen nach Frankreich sowie nach Triest an der Adria folgen.