Die Herbstsession des Parlaments ist in vollem Gange. Bild: keystone

Debatte zur 10-Millionen-Schweiz: «Nation scheint Dichtestress-Hormone auszuschütten»

Die Schweizer Wohnbevölkerung soll zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreiten. Das will die «Nachhaltigkeitsinitiative» der SVP. Das sind die besten Zitate aus der Mega-Debatte im Nationalrat.

Ralph Steiner Folge mir

Heute geht die Monsterdebatte zur «Keine 10-Millionen-Schweiz»-Initiative der SVP weiter. Wie Nationalratspräsidentin Maja Riniker erklärte, möchten sich noch 97 Nationalrätinnen und Nationalräte zur Vorlage äussern. Bei fünf Minuten Redezeit pro Person ergibt dies 485 Minuten, etwas mehr als acht Stunden also.

Insgesamt haben sich von 200 Nationalratsmitgliedern deren 115 auf der Rednerliste eintragen lassen, davon 58 der SVP. Die ersten von ihnen äusserten sich am Montag zur «Nachhaltigkeitsinitiative», wie die Initiative der SVP offiziell heisst.

SVP-Asylchef Pascal Schmid äussert sich bei der Beratung zur «Nachhaltigkeitsinitiative» seiner Partei. Bild: keystone

Die «Nachhaltigkeitsinitiative» will, dass die ständige Wohnbevölkerung der Schweiz zehn Millionen Menschen vor dem Jahr 2050 nicht überschreitet.

Sobald die Wohnbevölkerung bei 9,5 Millionen Menschen angelangt ist, wäre der Bundesrat gezwungen, erste Massnahmen zu treffen. Insbesondere im Asylbereich und beim Familiennachzug. So soll das Wachstum gebremst werden. Als letztes Mittel müsste der Bund die Personenfreizügigkeit mit der EU kündigen.

Es ist davon auszugehen, dass die Meinungen bei Nationalrätinnen und Nationalräten längst gemacht sind. Ausser der SVP lehnen alle Parteien die Initiative ab. Dennoch melden sich heute 97 Parlamentsmitglieder zu Wort. Wir präsentieren euch die pointiertesten Aussagen.

Die wichtigsten Voten

«60 Zentimeter. Etwa so viel Distanz braucht der Mensch, um sich von seinen Mitmenschen nicht bedrängt zu fühlen. Kommt die fremde Nasenspitze näher, dann entsteht Stress oder, wie es das Modewort sagt: Dichtestress. (...) Seit die Schweiz 2012 den achtmillionsten Einwohner zählte, scheint die ganze Nation Dichtestress-Hormone auszuschütten.» Matthias Jauslin (GLP, Aargau)

Als einer der ersten äusserte sich der Aargauer GLP-Nationalrat Matthias Jauslin. Nach seinen einleitenden Worten hätte man meinen können, er unterstütze die Initiative der SVP. Jauslin spricht sich aber klar dagegen aus. Die zentrale Frage sei, wie die Schweiz Wachstum und Integration nachhaltig gestalten würde. Er betont: «Wir wollen keine starre 10-Millionen-Grenze, sondern eine starke, aufgeschlossene Schweiz. Lehnen Sie diese unehrliche Initiative ab.»