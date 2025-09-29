WM-Silberheld Knak wechselt zum ZSC – aber erst auf nächste Saison

Die neue National-League-Saison hat erst gerade begonnen. Hier findest du schon die Transfers für 2026/27.

Sportredaktion Folge mir

Mehr «Sport»

Knak wechselt von Davos zu den Lions

Simon Knak wechselt nach dieser Saison zu den ZSC Lions. Der 23-jährige Stürmer unterschreibt beim Schweizer Meister einen Vertrag bis zur Saison 2030/31. Damit wird Knak nach sechs Jahren den HC Davos verlassen.

«Simon ist ein Power-Forward und bringt eine Intensität auf das Eis, wie es nicht viele Schweizer Stürmer können. Seine Skorerwerte sind bereits in jungen Jahren gut», sagt ZSC-Sportchef Sven Leuenberger über die Neuverpflichtung.

Dieses Jahr war Knak das erste Mal bei einer A-Weltmeisterschaft dabei und gewann mit der Schweizer Nationalmannschaft die Silbermedaille. Mit dem HCD reitet Knak aktuell auf einer Erfolgswelle, jedes Spiel in der laufenden Spielzeit konnten die Bündner gewinnen. 2021 wurde der gebürtige Zürcher von den Nasvhille Predators gedraftet. (riz)

Rohrer zurück bei den ZSC Lions

Vinzenz Rohrer ist zurück bei den ZSC Lions, wie der Klub am Sonntagmorgen bekannt gab. Der österreichische Nationalspieler mit Schweizer Lizenz ist bereits in Zürich gelandet.

Der 21-jährige Stürmer hat somit das Trainingslager der Montreal Canadiens in der NHL verlassen. Die Organisation aus Québec lobt ihn gemäss Communiqué in den höchsten Tönen, will ihm aber mehr Zeit für seine Entwicklung geben. «Schade für Vini, dass es noch nicht geklappt hat – eine tolle News für die ZSC Lions», freute sich der Zürcher Verein, der nur vier seiner ersten neun Spiele gewonnen und in der National League viermal in Folge verloren hat.

Vinzenz Rohrer, der von Montreal im Draft 2022 an 75. Stelle (3. Runde) ausgewählt wurde, hofft, in dieser Saison bei den Lions einen weiteren Schritt nach vorne zu machen. 2023/24 hatte er 23 Skorerpunkte erzielt, letzte Saison waren es 32. (dab/sda)

Bild: keystone

Zug leiht von Lugano Samuel Guerra aus

Der EV Zug hat vom Ligakonkurrenten Lugano bis Ende November den 32-jährigen Verteidiger Samuel Guerra ausgeliehen, wie beide Vereine mitteilen. Damit reagieren die Zentralschweizer auf die vielen Verletzten in der Defensive. Lugano kann Guerra jederzeit ins Tessin zurückholen. (nih/sda)

Bild: keystone

Kloten holt Stürmer Palve

Mit einem Vertrag bis Ende November stösst Oula Palve zum EHC Kloten. Der finnische Stürmer ersetzt bei den Fliegern Brandon Gignac, der verletzt ausfällt.

«Das war absolut nicht geplant und kam für uns unverhofft», sagt Kloten-Sportchef Ricardo Schödler. «Nichtsdestotrotz müssen wir nach vorne schauen und wir sind froh, so schnell eine passende Lösung gefunden zu haben.» Der 33-jährige Palve spielte letzte Saison für Ajoie und Servette. In 41 Einsätzen sammelte der Center 25 Skorerpunkte (3 Tore, 22 Assists). (ram)

Bild: keystone

Pilut wechselt zu den Lakers

Die Rapperswil-Jona Lakers verpflichteten für die laufende Saison mit dem Schweden Lawrence Pilut einen siebten Ausländer. Der 29-jährige Offensivverteidiger stand die letzten zwei Spielzeiten beim Ligakonkurrenten Lausanne unter Vertrag. Nach einem starken ersten Jahr mit den Waadtländern verpasste Pilut die gesamte letzte Saison aufgrund eines Achillessehnenrisses. (ram/sda)

Bild: keystone

Lugano holt Omark

Nach zwei Saisons in seiner Heimat kehrt Linus Omark in die Schweiz zurück. Der schwedische Stürmer wechselt zum HC Lugano. Die Tessiner reagieren mit dem Transfer auf die Ausfälle von Rasmus Kupari, Jiri Sekac und Marco Zanetti im Sturm. Der Vertrag mit Omark läuft vorerst bis zur Nationalmannschaftspause Anfang November.

Der 38-jährige Omark spielte zuletzt zwei Saisons lang für seinen Heimatverein Lulea und überzeugte dort wie gewohnt als regelmässiger Skorer. Zuvor hatte der technisch versierte Schwede in der Saison 2022/23 massgeblichen Anteil am ersten Meistertitel von Genève-Servette. In der National League spielte der Weltmeister von 2017 auch schon für den EV Zug. (ram/sda)

Bild: fxp-fr-sda-rtp

EV Zug verpflichtet kanadischen Verteidiger

Der EV Zug reagiert auf die verletzungsbedingten Ausfälle der Verteidiger Lukas Bengtsson und Dominik Schlumpf mit einer Neuverpflichtung. Vorerst bis Ende November stösst der Kanadier Jesse Graham zum Team, wie die Zentralschweizer bekannt gaben. Eine Option ermöglicht den Zugern, den Vertrag bis Ende Saison zu verlängern.

Graham bringt Erfahrung aus Deutschland, Finnland, der nordamerikanischen AHL und der russisch geprägten KHL mit. In den letzten zwei Saisons spielte er in Russland für HK Sotschi (56 Skorerpunkte in 120 Spielen). Seither war der 31-jährige Verteidiger ohne Vertrag.

«Jesse ist ein spielstarker Verteidiger, der sich auch in das Offensivspiel einschaltet und seine Mitspieler mit Assists in Szene setzen kann», sagt General Manager Reto Kläy. (nih/sda)

Bild: www.imago-images.de

Bern verlängert mit zwei Ausländern

Der SC Bern hat die Ende Saison auslaufenden Verträge mit dem finnischen Stürmer Waltteri Merelä (27) und dem schwedischen Verteidiger Anton Lindholm (30) um zwei beziehungsweise eine weitere Saison verlängert. Beide stiessen vor einem Jahr zum SCB und gehören in dieser Saison dem Captainteam an.

Merelä überzeugte in seiner ersten Saison in der National League mit 51 Skorerpunkten in 59 Spielen und war damit Berns zweitproduktivster Spieler. Lindholm, der als klassischer Defensivverteidiger gilt, verpasste einen Grossteil der Saison aufgrund einer Knieoperation im November. (riz/sda)

ZSC Lions

Zugänge ✅

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

Gerüchte 💬

…

Lausanne hC

Zugänge ✅

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

kommt vom HC Davos

Abgänge ❌

🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

wechselt zum HC Davos

Gerüchte 💬

…

SC Bern

Zugänge ✅

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

kommt von den SCL Tigers



Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EV Zug

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Der EV Zug und die Rückkehr zum Spektakel

HC Davos

Zugänge ✅



🇨🇭 Ken Jäger (Stürmer, 27)

kommt vom Lausanne HC

🇨🇭 Dominik Egli (Verteidiger, 27)

kommt von Frölunda (Schweden)



Abgänge ❌

🇨🇭 Michael Fora (Verteidiger, 30)

wechselt zum Lausanne HC

🇨🇭 Simon Knak (Stürmer, 23)

wechselt zu den ZSC Lions



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Meisterliche Morgenröte zieht in Davos herauf

Fribourg-Gottéron

Zugänge ✅

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

kommt vom EHC Kloten



Abgänge ❌

🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

wechselt zum EHC Kloten

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Fribourg und ein schwedisches Drehbuch für die Traumfabrik

EHC Kloten

Zugänge ✅



🇨🇭 Reto Berra (Goalie, 39)

kommt von Fribourg-Gottéron



Abgänge ❌

🇨🇭 Ludovic Waeber (Goalie, 29)

wechselt zu Fribourg-Gottéron



Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Klotens zerbrechliche Renaissance

SCL Tigers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

🇨🇭 Dario Rohrbach (Stürmer, 27)

wechselt zum SC Bern

Gerüchte 💬



...

Rapperswil-Jona Lakers

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Taktik gegen schwindendes Talent bei den Lakers

Ambri-Piotta

Zugänge ✅



…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

EHC Biel

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...





Das aktuelle Team: Der Eismeister-Check Stresstest für Biels Jugendstil

Genf-Servette HC

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

…

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Servette – der lange Kater nach dem Goldrausch

HC Lugano

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...

Das aktuelle Team Der Eismeister-Check Der HC Lugano, verloren zwischen Romantik und Realität

HC Ajoie

Zugänge ✅

…

Abgänge ❌

…

Gerüchte 💬

...