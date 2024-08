Nach Unwetter:Schäden auf dem Friedhof in Brienz BE

Grabmale beschädigt und weggespült: Brienz BE sichert sorgfältig Bergung nach Unwetter zu

Der Friedhof in Brienz BE wurde mit einem Sichtschutz umzäunt, um die Totenruhe zu wahren. Bild: keystone

Der vor zehn Tagen über die Ufer getretene Mühlebach hat in Brienz BE den Friedhof schwer beschädigt. Grabmale wurden beschädigt oder weggespült. Der am Bach gelegene Teil des Friedhofs ist zum Teil weggespült und zum anderen Teil von Geröll bedeckt.

Es seien grosse Schäden zu vermuten, teilten das Regionale Führungsorgan (RFO) und der Begräbnisbezirk Brienz am Mittwoch mit. Der Friedhof wurde mit einem Sichtschutz umzäunt, um die Totenruhe zu wahren. Erste Schritte für die Aufräumarbeiten wollen die Verantwortlichen in den nächsten Tagen besprechen, wie es weiter hiess. Die Friedhofsgärnter sollen sie durchführen.

Ein grosses Anliegen ist demnach, dass alles mit äusserster Vorsicht geschieht. Sämtliche nicht an ihrem Platz stehende Grabmale würden mit Vorsicht geborgen. Jegliche persönlichen Gegenstände von den Gräbern würden aufbewahrt, auch wenn sie defekt seien, versicherten RFO und Begräbnisbezirk.

Der Friedhof liegt aktuell noch in der Sperrzone. Die Friedhofsgärtner arbeiten unter Schutzmassnahmen. Privatpersonen sind nicht zugelassen.

Der Begräbnisbezirk erhält den Angaben zufolge viele Anfragen zu einzelnen Gräbern. Dafür zeigte er grosses Verständnis. Für Anliegen richtete er eine Mailadresse ein. Da alle an grösstmöglicher Sorgfalt vorgehen, könnte es einige Zeit dauern, bis die Betroffenen persönlich informiert würden, teilten die Behörden mit.

Bei Todesfällen ist eine persönliche Besprechung mit den Angehörigen über die Bestattungsmöglichkeiten vorgesehen. Das Pfarramt steht zur Verfügung. (sda/lyn)