wechselnd bewölkt-4°
DE | FR
burger
Schweiz
Natur

Brienzerseepegel soll für vier Wochen gesenkt werden

Brienzerseepegel soll für vier Wochen gesenkt werden

05.01.2026, 10:4105.01.2026, 10:41

Der Brienzersee wird gegen Ende Januar abgesenkt, damit Seeanstösser Ufersanierungen und Bauvorhaben in Ufernähe vornehmen können. Vom 20. Januar bis am 20. Februar wird der Wasserstand rund 25 Zentimeter tiefer liegen als üblich zu dieser Jahreszeit.

Iseltwald, Switzerland, May 2017: Pier into the lake Brienzersee
Die Absenkung eines See's ist nur bei normalen Witterungsverhältnissen möglich.Bild: shutterstock

Der Pegel des Brienzersees wird während dieser zeit 563 Meter über Meer betragen. Die Absenkung ist nur bei normalen Witterungsverhältnissen möglich, wie die kantonale Bau- und Verkehrsdirektion am Montag mitteilte.

Ein Regulierreglement besagt, dass der Thuner- und der Brienzersee abwechslungsweise und in einem Abstand von je vier Jahren ausserordentlich abgesenkt werden können. (sda)

Diese Artikel könnten dich auch interessieren:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Der Baikal-See ist der klarste See der Welt – und wenn er gefroren ist, machen wir alle so 😱
1 / 26
Der Baikal-See ist der klarste See der Welt – und wenn er gefroren ist, machen wir alle so 😱
Der Baikalsee in Sibirien ist mit 1642 Metern der tiefste See der Welt und ... (Bild: Shutterstock)
quelle: shutterstock
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Seehund flüchtet vor Orcas auf ein Boot
Video: watson
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Mann verletzt sich bei Sturz von einem Dach in Hüttwilen TG schwer
Ein 60-jähriger Mann ist am Sonntag kurz nach 13 Uhr in Hüttwilen mehrere Meter vom Dach eines Einfamilienhauses gestürzt. Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und wurde mit der Rega ins Spital geflogen.
Zur Story