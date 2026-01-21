wechselnd bewölkt-5°
Wolf bewegt sich in der Nähe von Zürich und Zug

Wolf streift durchs Grenzgebiet der Kantone Zürich und Zug

21.01.2026, 10:4621.01.2026, 10:46

Im Grenzgebiet der Kantone Zürich und Zug streift ein Wolf umher. Das Tier ist in der Region Gottschalkenberg in der Nähe zur Zürcher Grenze gesichtet worden.

Ein Wolf im Wildpark Bruderhaus, aufgenommen am Montag, 5. Februar 2024 in Winterthur. (KEYSTONE/Michael Buholzer)
Ein Wolf wurde in der Nähe des Kantons Zürich gesichtet. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Gemäss dem Wolfs-Warndienstes des Kantons Zürich vom Mittwoch sollten Schafhalter Herdenschutzmassnahmen einleiten, um ihre Tiere zu schützen. Sollte sich der Wolf in den Kanton Zürich verschieben und dort Schafe reissen, droht ihm der Abschuss.

Mitte November 2025 hatte ein Wolf in der Nähe von Hausen am Albis sieben Schafe getötet. Das Amt für Landschaft und Natur bereitete deshalb eine Wolfs-Abschussbewilligung vor. Ob es sich nun in der Region Gottschalkenberg um den gleichen Wolf handelt wie damals in Hausen am Albis, ist unklar. (sda)

