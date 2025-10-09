Rückkehr nach Eisten in Blatten VS ab Samstag möglich

wechselnd bewölkt13°
09.10.2025, 12:3209.10.2025, 12:32

Die Bewohner des Weilers Eisten und mehrerer Alpen in der Gemeinde Blatten im Wallis können die intakten Häuser ab Samstag bis spätestens 30. November besuchen. Punktuelle Lockerungen der Sperrzone über Wanderwege wurden parallel dazu angekündigt.

The Cantonal road and the Bodenbruecke in the Saastal, Eisten, destroyed due to a Landslide, photographed on Friday, September 6, 2024 in southern Valais, Switzerland. Severe Storms over the last 24 h ...
Die Einwohner hätten somit die Chance sich auf den Winter vorzubereiten.Bild: keystone

Die Arbeiten an der Strom- und Wasserversorgung, der Abwasserentsorgung, aber auch an der Notstrasse gingen planmässig voran, schrieb die Oberwalliser Gemeinde am Mittwoch in einer Mitteilung, die über die App Gemeinde-News verbreitet wurde. «Dank der wiederhergestellten Infrastruktur ist es möglich, in den intakten Gebäuden zu übernachten», so die Behörden weiter.

Die Eigentümer hätten somit die Möglichkeit, die notwendigen Vorbereitungen für den Winter zu treffen, schrieb die Gemeinde Blatten. Diese Rückkehrmöglichkeit besteht bis zum Beginn der Wintersaison oder spätestens bis zum 30. November.

Betroffen sind somit die Besitzer von intakten Wohngebäuden in Eisten und von Alphütten in Telli, Fafler, Gletscher und Gugginen. Eine Rückkehr nach Weissenried oder ins Dorf Blatten sei noch nicht möglich, hiess es weiter.

Zugänge zu Fuss wiederhergestellt

Mehrere Wege oder «Korridore» können ab dem 11. Oktober zudem auch zu Fuss von den Bewohnern genutzt werden. Es handelt sich dabei vor allem um Wanderwege, die zu den verschiedenen Weilern und Alpen führen. Diese Zugänge kommen zu der unter bestimmten Bedingungen möglichen Nutzung der Notstrasse hinzu, die nach dem Bergsturz vom 28. Mai gebaut worden war.

Weiter wurde darauf hingewiesen, dass die Sperrzone in Kraft bleibt. Sie werde von Kameras und Drohnen überwacht.

An aerial view shows the site of the destroyed village of Blatten, 4 months after a landslide destroyed the village, in Blatten, Switzerland, on Tuesday, September 30, 2025. On May 28, 2025, the villa ...
Blatten wurde 28. Mai verschüttet.Bild: keystone

Anfang Oktober hatte die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis mitgeteilt, dass mehrere Personen, darunter der Vizepräsident von Blatten, per Strafbefehl verurteilt worden waren, weil sie die Sperrzone betreten hatten. Damals war rund ein Dutzend Anzeigen eingegangen. (sda)

Mehr zu Blatten:
