Am Wochenende kommt das Badewetter zurück. Bild: KEYSTONE

Der Sommer kommt zurück

Es gibt gute Nachrichten für all jene, denen der Regen und die dichte Wolkendenke langsam aber sicher auf den Senkel geht: Der Sommer kommt zurück.

Der Start in die Woche ist allerdings noch verhalten. Bis Mitte der Woche dürfte es in weiten Teilen der Schweiz weiterhin bewölkt bleiben, die Temperaturen variieren dabei, im Süden und Westen der Schweiz wird es etwas wärmer als in der Deutschschweiz.

Auf das Wochenende hin kommt dann allerdings in der ganzen Schweiz die Sonne hervor, bereits am Donnerstag dürfte es weitgehend schön werden, mit Temperaturen bis zu 26 Grad in der Deutschschweiz und rund 28 Grad in der Westschweiz sowie der Alpensüdseite.

Die akutelle Wetter-Prognose: Aufs Wochenede kommt der Sommer zurück. Bild: MeteoSchweiz

Die 30-Grad-Marke dürfte dann pünktlich aufs Wochenende geknackt werden, am Freitag sowie am Wochenende sind sonnige Prognosen für die ganze Schweiz angesagt.

Der Grund für den Wetterumschwung ist ein Hochdruckgebiet, das aus dem Südwesten in die Schweiz zieht, wie MeteoSchweiz in einem Blogbeitrag schreibt.

Das Hochdruckgebiet sorgt aber auch dafür, dass das Schauer- und Gewitterrisiko im Verlauf des Wochenendes zunimmt, dies vor allem in den Bergen. Den «auch wenn im Alpenraum wahrscheinlich nachhaltiger wieder ein sehr warmes Temperaturniveau einkehrt, ist die Frontalzone nördlich von uns nicht so weit entfernt. Daher kann zwischendurch schnell einmal eine kurze Störung für Schauer oder Gewitter sorgen», schreibt MeteoSchweiz.

Wer also am Wochenende einen Ausflug in die Berge geplant hat, sollte seinen Wetterdienst des Vertrauens checken. Grundsätzlich aber gilt: Der Sommer kehrt – pünktlich auf das Wochenende – wieder zurück. (ome)