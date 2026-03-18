«Eigentlich wollte ich in die Gondel einsteigen, die abgestürzt ist»

Mehr «Schweiz»

Am Mittwochmittag stürzte am Titlis, im Kanton Obwalden, eine Gondel in die Tiefe. Eine Frau zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Die Fahrgäste, die sich zur gleichen Zeit in anderen Gondeln befanden, mussten evakuiert werden.

Der Schock über den Vorfall sitzt tief. So etwa bei zwei Skifahrern, die beinahe in die Gondel eingestiegen wären, die kurz darauf abstürzte. Gegenüber watson schildern sie, wie sie den Unfall erlebt haben.

Video: watson/nina bürge

Die beiden Männer schildern, dass sie erst nicht wussten, was geschah, als die ganze Gondelbahn zum Stehen kam. Später realisierten sie, dass das, was unter ihnen in den Schneemassen liegt, die zertrümmerte Gondel ist.

Die Rettungsaktionen der Hilfskräfte konnten sie von oben beobachten. Bis die Gondelbahn wieder lief, dauerte es insgesamt rund drei Stunden. (nib)