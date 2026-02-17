wolkig, aber kaum Regen
Passagiere dürften tiefere Gebühren am Flughafen Zürich kaum spüren

17.02.2026, 16:3017.02.2026, 16:30

Die Ticketpreise dürften sich wegen der tieferen Gebühren am Flughafen Zürich kaum verändern. Die Swiss ist zwar erfreut über die Einigung, verweist aber auf steigende Kosten in vielen Bereichen.

Die passagierbezogenen Gebühren würden zwar entsprechend abgesenkt und grundsätzlich den Fluggästen weitergegeben, teilte die Medienstelle der Swiss am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA mit. Aber: «Wir legen Wert darauf, dass der Preis eines Tickets mindestens die variablen Kosten eines Flugs pro Passagier abdeckt.»

Dazu würden auch Treibstoff und Verpflegung gehören. Die Fixkosten müssten gedeckt sein und die Swiss wolle auch ein möglichst nachhaltiges Fliegen berücksichtigen. Klar sei: «Tiefere oder höhere Gebühren führen nicht automatisch zu tieferen oder höheren Ticketpreisen.» Die Senkung der Gebühr schätzt die Fluggesellschaft im Rahmen von zwei bis fünf Franken pro Ticket ein.

ARCHIVBILD ZU DEN AKTUELLEN VERKEHRSZAHLEN DER SWISS INTERNATIONAL AIRLINES, AM MONTAG, 12. JUNI 2017 - Eine Kundin kauft bei der Fluggesellschaft swiss am Flughafen in Zuerich ein Flugticket, aufgeno ...
Laut der Swiss hat die Höhe der Gebühren nicht automatisch einen Einfluss auf den Ticketpreis. (Symbolbild)Bild: KEYSTONE

Der Flughafen Zürich hatte am Montag bekannt gegeben, dass in Verhandlungen mit den grössten Fluggesellschaften und Interessensvertretungen die Gebühren für abfliegende Passagiere um durchschnittlich zehn Prozent gesenkt werden konnten.

Die neuen Preise sollen ab dem 1. Oktober gelten. Gleichzeitig sollen die Lärmgebühren für späte Abflüge erhöht werden. Auch dieser Punkt belaste die Fluggesellschaft, schreibt die Swiss. (sda/fwa)

