Euroairport Basel führt automatisiertes Check-in ein

Mehr «Schweiz»

Passagiere ausgewählter Airlines können am Euroairport Basel-Mülhausen (EAP) neu automatisiert einchecken. Weitere Airlines sollen «baldmöglichst folgen», wie der Flughafen am Freitag mitteilte.

Am Euroairport Basel gibt es bald ein automatisiertes Check-in. Bild: KEYSTONE

Zunächst gilt das Angebot für Easyjet, wie Manuela Witzig, Sprecherin des EAP auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Bald solle auch Wizz Air folgen.

Zur Verfügung stehen ab sofort 24 Check-in-Kioske und 14 Self Bag Drop-Automaten in den Hallen 2 und 4, wie es in der Medienmitteilung heisst. Ab Mai soll auch die modernisierte Halle 3 mit den neuen Geräten ausgestattet sein. In der Halle 1 ändere sich vorerst nichts, sagte Witzig.

Reisende sollen sich künftig selbstständig zum Check-in-Kiosk begeben, dort Bordkarte und Gepäckanhänger ausdrucken und ihr Gepäck schliesslich am Drop-Punkt aufgeben, wie der Flughafen schreibt. Er erhofft sich davon reduzierte Wartezeiten, vereinfachte Abläufe und erhöhten Reisekomfort.

Die Gesamtkoordination des Check-ins erfolgt gemäss Mitteilung weiterhin durch den Bodendienstleister Swissport. Swissport begleite die Umstellung zusammen mit dem EAP. (dab/sda)