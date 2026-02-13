freundlich
Euroairport Basel führt automatisiertes Check-in ein

13.02.2026, 13:4813.02.2026, 13:48

Passagiere ausgewählter Airlines können am Euroairport Basel-Mülhausen (EAP) neu automatisiert einchecken. Weitere Airlines sollen «baldmöglichst folgen», wie der Flughafen am Freitag mitteilte.

Aussenaufnahme auf der Schweizer Seite des Flughafens EuroAirport Basel-Mulhouse-Freiburg in Basel am Mittwoch, 13. Januar 2016. Der EuroAirport verzeichnet im Jahr 2015 einen neuen Rekord mit 7,1 Mil ...
Am Euroairport Basel gibt es bald ein automatisiertes Check-in.Bild: KEYSTONE

Zunächst gilt das Angebot für Easyjet, wie Manuela Witzig, Sprecherin des EAP auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA sagte. Bald solle auch Wizz Air folgen.

Zur Verfügung stehen ab sofort 24 Check-in-Kioske und 14 Self Bag Drop-Automaten in den Hallen 2 und 4, wie es in der Medienmitteilung heisst. Ab Mai soll auch die modernisierte Halle 3 mit den neuen Geräten ausgestattet sein. In der Halle 1 ändere sich vorerst nichts, sagte Witzig.

Reisende sollen sich künftig selbstständig zum Check-in-Kiosk begeben, dort Bordkarte und Gepäckanhänger ausdrucken und ihr Gepäck schliesslich am Drop-Punkt aufgeben, wie der Flughafen schreibt. Er erhofft sich davon reduzierte Wartezeiten, vereinfachte Abläufe und erhöhten Reisekomfort.

Die Gesamtkoordination des Check-ins erfolgt gemäss Mitteilung weiterhin durch den Bodendienstleister Swissport. Swissport begleite die Umstellung zusammen mit dem EAP. (dab/sda)

