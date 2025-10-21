Fahrleitung kaputt: Grosse Störungen auf der Bahnstrecke Lausanne – Yverdon

Mehr «Schweiz»

Seit Dienstagmorgen verkehren zwischen Bussigny und Cossonay-Penthalaz VD auf der Strecke Lausanne – Yverdon keine Züge mehr. Ein Zug hat eine Fahrleitung heruntergerissen.

In der Romandie ist mit grösseren Einschränkungen im ÖV zu rechnen. Bild: KEYSTONE

Es wurden Ersatzbusse eingesetzt, wobei die vollständige Wiederaufnahme des Verkehrs nicht vor 17 Uhr erwartet wird, wie die SBB mitteilte.

Die Panne ereignete sich am frühen Dienstagmorgen und führte neben den Zugausfällen zu verschiedenen Verspätungen auf dem Schienennetz. Das Reparaturpersonal traf kurz vor 8.30 Uhr vor Ort ein.

Die SBB präzisiert, dass die Ersatzbusse in beiden Richtungen zwischen den Bahnhöfen Yverdon und Renens (ohne Halt) sowie Cossonay-Penthalaz und Renens (mit Haltestellen in Vufflens-la-Ville und Bussigny) verkehren. (dab/sda)