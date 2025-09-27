Tausende demonstrieren in Schweizer Städten in Solidarität mit Gaza

In mehreren Schweizer Städten haben am Samstag Demonstrationen gegen die israelische Kriegsführung im Gazastreifen stattgefunden. Während sich in Zürich hunderte Menschen versammelten, zogen in Genf und Bellinzona Tausende durch die Strassen.

In Genf handelte sich um die grösste propalästinensische Demonstration der Stadt seit 2023, die Polizei schätzte die Anzahl der Teilnehmenden auf 6000. Die Organisatorinnen und Organisatoren wiederum schrieben in ihrer Mitteilung von mehr als 10'000 Menschen.

Die Demonstrierenden versammelten sich auf der Place Neuve, wo ein Mitglied des sogenannten BDS-Kollektivs (Boykott-Desinvestitionen-Sanktionen) eine Rede hielt. Die Forderung an Schweizer Institutionen lautete, sofort jegliche Zusammenarbeit mit Israel einzustellen.

Demonstration in Genf, 27. September 2025. Bild: keystone

In der Innenstadt legten sich die Teilnehmenden auf den Boden, um «die finanzielle Komplizenschaft der UBS mit dem Staat Israel anzuprangern». Auf grossen Transparenten wurden Fotos der in Gaza getöteten Kinder gezeigt.

Anschliessend überquerte der Demozug die Mont-Blanc-Brücke und beendete die Kundgebung hinter dem Bahnhof im Parc des Cropettes. Die Demonstration verlief ohne Zwischenfälle. Unter den Teilnehmenden waren viele junge Menschen und Familien.

2000 demonstrieren im Tessin

Auch an der Pro-Palästina-Demonstration in der Tessiner Hauptstadt waren zahlreiche Familien zu sehen. Laut der Stadtpolizei von Bellinzona zogen rund 2000 Personen vom Largo Elvezia in der Nähe des Bahnhofs zur Piazza Governo – dem Tessiner Regierungssitz.

Die Teilnehmenden demonstrierten bei strömendem Regen. Die zentrale Forderung der schweizweiten Demonstration war, dass der Bundesrat seinen Verpflichtungen gemäss humanitärem Völkerrecht nachkomme.

Demonstration in Bellinzona, 27. September 2025. Bild: keystone

«Palestina libera, liberi tutti!!» – «Ist Palästina frei, sind alle frei!!», stand auf einem Plakat, das eine junge Frau durch Bellinzona trug. «Basta armi e affari sporchi» – «Schluss mit Waffen und schmutzigen Geschäften», hiess es auf einem anderen Plakat.

Zürich ebenfalls friedlich

An der Demonstration in der Stadt Zürich schätzte ein Fotograf der Nachrichtenagentur Keystone-SDA die Anzahl der Teilnehmenden auf einige Hundert. Sie versammelten sich auf dem Helvetiaplatz und zogen zunächst friedlich durch die Strassen. Sie präsentierten Plakate mit Parolen wie «Stop the genocide» – «Stoppt den Völkermord».

In Berlin fand am Samstagnachmittag ebenfalls eine grosse Demonstration gegen den Gaza-Krieg statt. Zehntausende Teilnehmende wurden in der deutschen Hauptstadt erwartet. (cst/sda)