Hazel Brugger ist «erschöpft» und legt eine Pause ein

Hazel Brugger Bild: KEYSTONE

Komikerin Hazel Brugger ist ausgepowert, «längere Zeit gesundheitlich angeschlagen», wie sie am Mittwoch twitterte. Deshalb lege sie eine Pause ein - auch mit dem Podcast «Nur verheiratet», den sie mit ihrem Mann Thomas Spitzer auf YouTube publiziert.

«Ich war jetzt längere Zeit gesundheitlich angeschlagen, erschöpft und werde die Umstände nutzen, um eine Pause einzulegen, die ich letztlich seit Beginn der Schwangerschaft, ja, seit Beginn der Pandemie, also gut 2 Jahren nicht hatte», schrieb Brugger auf Twitter.

Eigentlich sei es für die Welt, in der «gerade wieder wahnsinnig viel» passiere, «wirklich unwichtig, wie es mir genau geht», so Brugger in ihrem längerem Tweet. Doch sie habe sich gedacht, «dass ich ein paar Leuten hier ein Statement schuldig bin».

Offen und ehrlich räumt sie, die offenbar verschiedentlich von jungen Müttern gefragt worden sei, wie sie das alles nur schaffe, ein: «Ich habe es nicht geschafft und es war zu viel.» Vor allem habe ihr irgendwann nichts mehr Spass gemacht. Jetzt freut sie sich «auf meine Zeit für meine Tochter, für Thomas und für mich».

«Künstlerdasein während der Pandemie»

Zugesetzt hat der Künstlerin ihr Künstlerdasein mit dem Baby und überhaupt «das Künstlerdasein während der Pandemie»: «Worte können nicht beschreiben, wie auslaugend es ist, über viele Monate ständig nur Termine zu verschieben» oder «verschobene Shows abzusagen» oder «gebeutelte Veranstalter zu trösten», so Brugger. Und weiter: «Nach impf-positiven Äusserungen mussten wegen zu vieler Morddrohungen Auftritte abgesagt werden.»

Wie lange sie sich zurückziehen möchte, sagt sie nicht. Ihr Podcast «Nur verheiratet» wird bis 1. Juni «weitestgehend pausieren». In einer Mail an ihre Patreot-Fans, aus dem der «Tages-Anzeiger» zitiert hatte, kündigten Brugger und Spitzer bereits am Tag zuvor an, dass es bis 2023 weniger Auftritte geben werde.

Immerhin klingt Brugger nicht nur niedergeschlagen, wenn sie beispielsweise auch schreibt, es gehe ihr schon viel besser. Und weiter: «Es geht mir eigentlich sogar echt richtig gut ... » Aber sie wolle sich «noch weiterhin ein bisschen schonen».

Brugger, die in Köln lebt, ist seit 2020 mit Thomas Spitzer verheiratet, im März 2021 kam ihre Tochter zur Welt. Beruflich lässt sie sich beschreiben als Stand-up-Comedian, Kabarettistin oder Slam-Poetin, die mit dem Salzburger Stier (2017) sowie dem Deutschen Comedypreis 2020 ausgezeichnet wurde. (aeg/sda)