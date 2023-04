Damit du mitreden kannst: Das ist CH-Rapper EAZ

Mehr «Schweiz»

Gerade hört und sieht man ihn auf 3+ singen, erst kürzlich hat er sein eigenes Plattenlabel lanciert und mit seiner Single «Juicy» stürmt er aktuell vor allem die Sozialen Medien. Er feiert Erfolge, auch im Ausland, von denen viele Schweizer Musiker nur träumen können – der breiten Öffentlichkeit in der Schweiz ist aber dennoch kaum bekannt: Rapper EAZ.

Seine Person

EAZ heisst mit bürgerlichem Namen Arber Rama und wurde am 26. September 1993 in Wetzikon im Kanton Zürich geboren. Er ist das einzige von 4 Kindern, das in der Schweiz geboren wurde – seine drei Schwestern kamen alle im Kosovo zur Welt. Sein Vater sei mit 19 Jahren ausgewandert und habe allen Mut zusammengenommen, hier in der Schweiz ein neues Leben zu starten, erzählt EAZ gegenüber SRF.

So lässig präsentiert sich EAZ auf seiner Webseite. Bild: eazmusic.com

Wer EAZ zuhört, begreift schnell, dass die Familie in seinem Leben einen hohen Stellenwert hat. In der Schule war er gut in Mathematik und im Sport «ging er ab wie ein Zäpfli». Sehr früh hat er begonnen, Texte zu schreiben. 50 Cent war eine der grössten Inspirationen für EAZ – heute träumt er von einem Feature mit ihm. Einen anderen Kollaborations-Traum konnte er sich hingegen schon erfüllen – aber dazu später mehr. Der Rapper singt und rappt seines Zeichens in drei Sprachen: Schweizerdeutsch, Englisch und Albanisch.

Du willst wissen, was EAZ bedeutet? Bitte schön: Video: watson/watson/ayabaalbaki

Seine grössten Erfolge

2023 ist ein gutes Jahr für EAZ: Im Januar hat EAZ bekannt gegeben, dass er ein eigenes Musiklabel startet: Es trägt den Namen Bulletproof Music.

Sein Hit «Juicy» ist bis über die Landesgrenze hinaus auf den Sozialen Medien zu hören. Nur zwölf Tage nach der Veröffentlichung im März war «Juicy» bereits eine Million mal gestreamt worden. Am 9. April befindet er sich auf Platz drei der Schweizer Single Charts. Zum Vergleich: Bligg brauchte für eine Million Streams seines Songs «B.L.I. doppel G» etwa ein halbes Jahr.

Zu seiner nationalen Bekanntheit abseits der Musikszene verhilft ihm auch das Fernsehen. Zum ersten Mal in der Geschichte der Sendung tritt ein Mundart-Rapper in der dritten Staffel von «Sing meinen Song – Das Schweizer Tauschkonzert» auf. Und er kommt bei den Zuschauern sowie den anderen Künstlerinnen und Künstlern gut an mit seiner Mischung aus Gesang und Rap.

Man hätte denken können, dass EAZ bereits vorher seinen beruflichen Höhepunkt erreicht hat: Mit seinem Feature auf Schweizerdeutsch im Song «Make Some Money» von der West-Coast-Legende Snoop Dogg hat sich EAZ 2021 einen riesig grossen Traum erfüllt.

Seine Karriere hat nämlich bereits lange vorher begonnen – Hiphop- und vor allem Schweizrap-Interessierten ist EAZ schon seit Jahren ein Begriff. Sein Durchbruch gelang ihm eigentlich bereits 2015, mit der Single «Kei Zit». Das Feature mit Rapper-Gspöndli Xen belegte den zweiten Platz der Schweizer Single Charts. Letzten Juli hat es ein weiterer Song der beiden Zürcher in die Charts geschafft – dieses Mal sogar auf Platz 1: «Motivé». 2022 Jahr wurde er auch noch gleich für den Swiss Music Award nominiert in der Kategorie «Best Male Act» – mit nach Hause nehmen durfte er ihn leider doch nicht.

Was noch kommt

Auf seinen Lorbeeren ausruhen will sich EAZ aber nicht. Auch für das laufende Jahr hat der Rapper grosse Pläne: Im Video-Interview mit watson verrät er, dass sein zweites Soloalbum noch dieses Jahr erscheinen soll. Die Details rund um den Release behält er zurzeit aber noch für sich.

Kürzlich hat er ausserdem mitgeteilt, dass er auf Tour geht. Unter dem Motto «Juicy» ist er ab Oktober auf einer kleinen Tournee durch die Schweiz unterwegs – seine erste überhaupt. Wer sich nicht mehr so lange gedulden will, kann ihn auch im Juli auf der grossen Bühne des Openair Frauenfeld live sehen.

(anb)