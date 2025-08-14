klar24°
DE | FR
burger
Schweiz
Portugal

Eurodreams-Jackpot: Glückspilz gewinnt 2222 Franken pro Monat

2222 Franken pro Monat während fünf Jahren – Glückspilz gewinnt bei Eurodreams

14.08.2025, 21:5714.08.2025, 21:57
Mehr «Schweiz»

Ein Glückspilz in Portugal erhält nach der Eurodreams-Ziehung vom Donnerstag eine monatliche Zahlung von 2222 Franken während fünf Jahren. Die Person hat die sechs Zahlen 14, 15, 21, 22, 32, 38 getippt. Es fehlte die Traumzahl 1. Deshalb holte niemand den Hauptgewinn.

Die Eurodreams-Lotterie wird in acht europäischen Ländern gespielt. In der Schweiz wird das Glücksspiel von Swisslos in der Deutschschweiz und dem Tessin und von der Loterie Romande in der Westschweiz angeboten.

Der Hauptgewinn besteht in einer monatlichen Zahlung von 22'222 Franken während 30 Jahren. Um diesen zu gewinnen, müssen die sechs richtigen Zahlen sowie die Traumzahl richtig sein. Die Ziehungen finden jeweils am Montag und Donnerstag statt. (sda)

Mehr zu Glücksspielen:

Erneut ein Millionengewinn bei Swiss-Lotto-Ziehung – aber der Jackpot wächst weiter
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das Leben ist voller schöner Momente – hier sind einige davon!
1 / 21
Das Leben ist voller schöner Momente – hier sind einige davon!

Egal, wem es besser steht, das Wichtigste ist, dass beide Freude daran haben.
quelle: instagram
Auf Facebook teilenAuf X teilen
Schweizer knackt Euromillions
Video: srf
Das könnte dich auch noch interessieren:
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Entwürfe für neue Schweizer Banknoten sind da – welche gefallen dir am besten?
2
Das sind die beliebtesten Badis der Schweiz
3
Die Tesla-Verkäufe in Europa sind im freien Fall und die Probleme fangen erst gerade an
4
Weil Ferien auch fail sind: ein kleines, lustiges Special für alle Daheimgebliebenen
5
Zoo erhält nach Aufruf erste Tierspenden – Mutter verfüttert Pony ihrer Tochter an Löwen
Meistkommentiert
1
Imeri für ein Jahr von YB zu Thun ++ Real Madrid blättert 45 Mio. Euro für Mastantuono hin
2
«Schlicht nicht für Frauen geschaffen» – Präsident des FC Horw über Frauenfussball
3
Der Bundesrat will den Bau von neuen AKWs in der Schweiz wieder erlauben
4
watson-Umfrage zeigt: SVP-Halbierungsinitiative auf der Kippe
5
HCD verlängert mit Goalie-Duo +++ ZSC holt Ersatzstürmer für verletzten Ersatzstürmer
Meistgeteilt
1
Trump will Europäer «vielleicht, vielleicht auch nicht» an zweites Putin-Treffen einladen
2
Deutsche Rüstungsfirma Renk könnte Lieferstopp nach Israel umgehen
3
Wie es für Elon Musk mit seinem gehypten Tesla-Restaurant läuft
4
Wie soll die Schweiz auf die US-Zölle reagieren? Das meint die Bevölkerung
5
Patrouille Suisse trainiert am kommenden Montag über Bleienbach
Diese Stadt verbannt ab jetzt Abgasschleudern von der Strasse
Wegen der grossen Hitze und der damit verbundenen Ozonbelastung reagiert Genf: Ab Mittwoch ist für bestimmte Autos die Stadt tabu – und die Tempolimite auf der Autobahn für alle Fahrzeuge heruntergesetzt. Es handelt sich um eine schweizweite Premiere.
Bis zu 37 Grad und keine Wolke am Himmel: Die Sommerhitze bringt uns nicht nur ins Schwitzen, sondern beeinträchtigt auch die Luftqualität. Die Ozonbelastung ist derzeit hoch, was gesundheitliche Folgen wie Atembeschwerden, Augenreizungen oder langfristig gar Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben kann.
Zur Story