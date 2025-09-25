wechselnd bewölkt11°
Hackertest bei der Post: E-Voting-System ist sicher

Das E-Voting-System der Schweizerischen Post ist von externen Hackern auf Sicherheitsmängel geprüft worden.Bild: KEYSTONE

E-Voting-System der Post besteht Hackertest

25.09.2025, 10:4925.09.2025, 10:49

Das E-Voting-System der Schweizerischen Post ist während vier Wochen von externen Hackern auf Sicherheitsmängel geprüft worden. Für einen gefundenen Fehler erhielt ein Hacker eine Belohnung von 500 Franken. Auf die digitale Urne konnte jedoch niemand zugreifen.

8800 Angriffe habe die Post auf das System registriert, hiess es am Donnerstag in einer Mitteilung. Ethische Hacker aus 54 Ländern versuchten dabei erfolglos, die digitale Abstimmungsurne zu knacken.

Das neue E-Voting-System der Schweizer Post kann seit dem 19. April 2023 auf einer Testplattform ausprobiert werden.
Das E-Voting-Systems der Post gibt es seit Juni 2023Bild: watson

Einzig eine Präzisierung musste das Unternehmen nach dem Test vornehmen. Diese sei aber nicht sicherheitsrelevant gewesen, schrieb die Post weiter. Es betraf die Sperrung eines Stimmrechtsausweises nach fünf Login-Fehlversuchen. Die Post musste hierbei festlegen, dass dies so gewollt ist.

Ein solcher Hackertest ist gesetzlich vorgeschrieben und dient der Erhöhung der Sicherheit, der Transparenz sowie dem Aufbau von Vertrauen in die elektronische Stimmabgabe. Das keine Schwachstellen gefunden wurden, beweise, dass die elektronische Stimmabgabe in der Schweiz sicher sei. (sda)

