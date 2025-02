Brasserie Lorraine: Gericht spricht linke Berner Beiz von Rassismus-Vorwurf frei

Ein Brasserie-Vertreter hatte letzte Woche vor Gericht eine Entschuldigung im Namen der Genossenschaftsbeiz ausgesprochen. «Wir haben das Konzert aus einem uns legitim erscheinenden Grund abgebrochen und hatten absolut keine Absicht, so viele Leute damit hässig zu machen.»

Dem widersprach die Einzelrichterin in der mündlichen Urteilsbegründung. Der Vorwurf habe nicht erhärtet werden können.

Das Regionalgericht Bern hat die Brasserie Lorraine am Montag vom Vorwurf der Rassendiskriminierung freigesprochen. Das Lokal hatte das Konzert einer weissen Reggae-Band abgebrochen, weil Gäste den Auftritt als kulturelle Aneignung empfunden hatten.

KKS findet Vance-Rede «sehr schweizerisch»: Deutliche Kritik von alt Bundesrat Couchepin

Karin Keller-Sutter lobte die Rede von US-Vize J.D. Vance als «sehr schweizerisch» und erntete dafür viel Unverständnis. Nun kritisiert auch Ex-FDP-Bundesrat Pascal Couchepin die Aussagen der Bundespräsidentin.

«Ein Plädoyer für die direkte Demokratie» und «sehr schweizerisch» sei die Rede von US-Vizepräsident J.D. Vance an der Münchner Sicherheitskonferenz gewesen, sagt Karin Keller-Sutter in einem am Samstag veröffentlichten Interview mit «Le Temps». Auch gab sie zu Protokoll, viele der Werte, die Vance angesprochen habe, zu teilen.