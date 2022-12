Rauszeit

33 eindrückliche Bilder, wie Weihnachten in der Schweiz einst gefeiert wurde

Heute gibt's für einmal keine neuen Ausflugstipps für die Schweiz. Die kommen schon nächste Woche zurück – versprochen! Jetzt geniessen wir die besinnliche Zeit und blicken in die Vergangenheit zurück.

Die Christbäume sind heute immer häufiger aus Plastik, die Kerzen elektrisch und gesungen wird immer weniger. Früher war alles noch anders. Aber vieles auch genau gleich. Wir durchwühlten das Fotoarchiv unserer Bildagentur und blicken rund 80 Jahre zurück, wie Weihnachten in der Schweiz anno dazumal gefeiert wurde. Frohe Weihnachten!

Vorlesen aus der Bibel

1946 in Saviese VS. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Ein Engelschor singt im Spital für Patienten

Kantonsspital Zürich 1944. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Weihnachtsbeleuchtung am Zürcher Rennweg

Aufnahme vom 29. November 1958. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Jules Vogt

Das Zürcher Märlitram gibt's schon ewig

Die Aufnahme ist von 1965, das Märlitram, ein Spezialtram für Kinder, fuhr erstmals 1958 durch Zürich. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

General Guisan bringt Päckli

General Guisan verteilte am 24. Dezember im Kriegsjahr Soldatenpäckli in der Sanitätsanstalt in Interlaken. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Jansen

Militärische Weihnachten

Drei Jahre später sprach General Henri Guisan auf dem Dorfplatz von Wassen zu einer Truppe. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/GR

Gassenküche mit den Pfadis

Am 24. Dezember 1949 kochen Pfadfinder in Biel Suppe und verteilen diese an bedürftige Kinder. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Ernst Baumann

Und nachher muss die Gelte gewaschen werden

Pfadfinder kochen in einer Gassenküche am 24. Dezember 1949 in Biel für bedürftige Kinder. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Ernst Baumann

Weihnachten bei Obdachlosen

Nicht ganz so lange her wie die anderen Bilder, aber auch eindrücklich: Obdachlose feiern unter dem Mattenbrüggli 1983 Weihnachten. Bild: KEYSTONE/Str

Ernst Sieber bei Exil-Chilenen

Auch etwas neueren Jahrgangs: Pfarrer Ernst Sieber am 26. Dezember 1985 beim Christfest mit Exil-Chilenen in Zürich. Bild: KEYSTONE/Str

Weihnachten im Knast

Strafanstalt Thorberg am 23. Dezember 1953, die Bildlegende dazu: «Vieles wurde getan, um diesen Einsamsten der Einsamen über die Weihnachtstage hinwegzuhelfen, damit sie sich über ihre Verzweiflung erheben und der Hoffnung zuwenden können, einst geläutert zu ihren Familien und der Gemeinschaft der Menschen zurückkehren zu können. Und trotzdem wird Weihnacht hinter Gefängnismauern für immer ein erschütternd bitteres Erlebnis bleiben – für die Sträflinge, deren Familien und für uns Glückliche.» Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Max Kraft

Weihnachten an der Grenze

Grenzsoldat an der Grenze auf dem Splügenpass während des Kriegsjahrs 1943. Geflochtene Überschuhe sollen warm geben. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Milou Steiner

Grenzüberschreitende Feier

Auf dem Grossen St. Bernard feierten 1939 derweil Schweizer Soldaten mit italienischen Grenzwächtern und einem Priester aus Italien. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/MN

Päckli für die Soldaten

Freiwillige Helferinnen stellen in der Halle der Mustermesse Basel die Soldatenpakete zusammen. Diese wurden 1940 dann im Rahmen der Soldatenweihnacht an die aktiven Soldaten verteilt. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Jansen

Weihnachten im Wohnwagen

Einen Blechtraktor für den Buben, eine Puppe für das Mädchen und ein paar neue Schuhe für den Vater. Hier feiert eine Familie 1953 in einem Wohnwagen. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Jules Vogt

Feiern um den Christbaum

Eine Familie im bernischen Abländschen 1951. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Margrit Baeumlin

Weihnachten bei einem Fischer

Weihnachten 1958 bei einem Fischer in Ermatingen am Bodensee. Für die Tochter gab's eine Puppe mit Wiege. Bild: KEYSTONE/Photopress-Archiv/Jules Vogt

Spinnrad und Christbaum

Weihnachtsvorbereitungen hoch über dem Albulatal in Stierva. Während der Baum geschmückt wird, kann man auch noch bisschen am Spinnrad arbeiten. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Weihnachten beim Munot-Wächter

Die Söhne des Munot-Wächters in Schaffhausen mit ihren Geschenken am 24. Dezember 1958. Bild: KEYSTONE/Photopress-Archiv/Jules Vogt

Und der muss auch noch mit

Gastarbeiter aus Italien machen sich am 19. Dezember 1961 in Genf auf in den Heimaturlaub. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Flugcrew mit Handorgel

Gesellig ging's am Flughafen Kloten am 24. Dezember 1958 bei dieser BP-Crew zu und her. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Jules Vogt

Singen im Schulzimmer

Kinder im Schulzimmer in Abländschen BE im Dezember 1951. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Margrit Baeumlin

Weihnachten auf dem Bauernhof

Eine Bauernfamilie bei Affoltern im Emmental mit frisch ausgepackten Geschenken. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Jules Vogt

Und jetzt wird noch gesungen

Und dann wird bei der Bauernfamilie noch musiziert. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Jules Vogt

Weihnachten im Flüchtlingslager

Internierte russische Soldaten ruhen sich in einem Flüchtlingslager in der Schweiz aus (1945). Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Walter Studer

Weihnachtspäckli auf Reisen

Mit dem Pferdeschlitten kommt das Päckli aus Zürich im höchstgelegenen Dorf Europas in Juf an (Dezember 1945). Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Hans Gerber

Einkaufsbummel

Und natürlich wurde auch schon 1968 im Spielwarengeschäft Oskar Weber an der Zürcher Bahnhofstrasse alles für Weihnachten vorbereitet. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Ghisleni

Im Stau

Auch das kennen wir: Stau auf der N3 kurz vor dem Walensee Richtung Graubünden (Dezember 1974). Allerdings wurde die Strasse da mittlerweile deutlich ausgebaut. Bild: KEYSTONE/Str

Kinderkochherd und -werkzeugkasten

Weihnachtsgeschenke im Dezember 1942. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Walter Studer

Ein Bierchen zu viel

Ja, auch in der Bar im Restaurant Tessinerkeller konnte man 1958 Weihnachten feiern. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Bei der Schweizer Garde in Rom

Weihnachtsfest am 24. Dezember 1949 in Rom. Bild: KEYSTONE/PHOTOPRESS-ARCHIV/Str

Auch die Post hatte schon zu tun

Der Drehtisch der Sortieranlage im Paketversandraum der Sihlpost in Zürich am 14. Dezember 1967. Bild: KEYSTONE/Str

Vorsingen am Weihnachtsbaum

Und natürlich: Die Kinder singen den Eltern Weihnachtslieder vor. Bild: KEYSTONE/Photopress-Archiv/Jules Vogt