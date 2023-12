Ein ganz spezielles Ambiente wirst du bei unserem Punkt 5 erleben. Bild: Stoos-Muotatal Tourismus/Stefan Zürrer

Rauszeit

Für eine perfekte Adventszeit: 8 Wintererlebnisse aus der Schweiz

Die Adventszeit verbreitet jedes Jahr wieder ganz besonderen Zauber. Und es warten ganz besondere Erlebnisse, die es so nur in der kalten Jahreszeit gibt. Wir haben dir hier acht herausgepickt.

Engelberg OW

Langlaufen bei Vollmond – natürlich kannst du das machen. Aber während die meisten Loipen in der Nacht dunkel bleiben, wird die Nachtloipe in Engelberg zweimal wöchentlich (Dienstag bis Donnerstag) bis 21 Uhr beleuchtet. Besonders eindrücklich ist dies rund um den Vollmond (nächste Termine: 27. Dezember, 25. Januar, 24. Februar, 25. März).

Die Nachtloipe in Engelberg. Bild: Engelberg-Titlis Tourismus AG/Oskar Enander

Es ist nochmals ein ganz spezielles Gefühl, wenn rundherum alles dunkel ist und weitgehend Ruhe herrscht. Du wirst danach tiefer schlafen als je zuvor.

Was für eine Stimmung. Bild: Engelberg-Titlis Tourismus AG/Oskar Enander

Und ja: Du kannst natürlich auch mit der Stirnlampe in der Dunkelheit auf der Loipe unterwegs sein. Beachte dann aber die Pistenfahrzeuge und störe die Präparationen der Loipe nicht.

Hier gibt es mehr Informationen.

Finsterwald LU

Laternenwege gibt es mittlerweile doch einige in der Schweiz. Auf der Schwägalp hat's einen schönen. Oder ebendiesen hier: in Finsterwald bei Entlebuch. Seit dem 2. Dezember und bis am 26. Dezember leuchten dir Laternen den Weg für einen besinnlichen Spaziergang.

Herrliche Stimmung auf dem Laternenweg im Entlebuch. Bild: UNESCO Biosphäre Entlebuch

An einigen Abenden gibt es bei der Bohrplatte am Weg Abendunterhaltung. Ansonsten ist es ratsam, trotz der Beleuchtung selbst eine Laterne oder Taschenlampe mitzunehmen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Rigi SZ

Warum nicht mal im Adventszug auf die Rigi? Möglich ist dies am 9. und 16. Dezember 2023. Dann wird die Lok 18 mit vorgestelltem Salonwagen festlich geschmückt und fährt ab Vitznau bis Rigi Staffel.

Der Adventszug auf dem Weg auf die Rigi. Bild: Brigitte Marty

Während der Bergfahrt wird dir der Apéro serviert und du kannst dabei die Aussicht auf den in der Dunkelheit liegenden Vierwaldstättersee und die Lichter der Dörfer geniessen. Oben geniesst du im Restaurant Lok 7 das Nachtessen. Um 21.35 Uhr bist du zurück in Vitznau.

Hier gibt es mehr Informationen.

Gantrisch BE

Seit September steht das grösste öffentliche Teleskop im Naturpark Gantrisch. In der historischen Sternwarte, wie auch im neuen Observatorium mitten in der Natur kannst du einen Blick ins Weltall wagen.

Im Planetarium kannst du dank einer riesigen Leinwand bis ans Ende des uns bekannten Universums reisen. Bild: Naturpark Gantrisch

Das Space Eye bietet neben einer interaktiven Ausstellung geführte Himmelsbeobachtungen und auch einen Erlebnispfad für Weltraumbegeisterte. Am Mittwoch, Samstag und Sonntag kannst du das Space Eye ohne Führung besuchen.

Hier gibt es mehr Informationen.

Hölloch SZ

Raclette im Winter gehört ja wohl dazu. Aber wie wär's, wenn du dieses unter der Erde geniessen könntest? Beim Höhlen-Raclette im Muototal möglich.

Willkommen zum Höhlen-Raclette. Bild: Trekking Team AG

Erst erlebst du eine kurze Führung (2 Stunden) im Hölloch, einer der grössten Höhlen der Welt. Gruppen ab 10 Personen können das Datum (und die Führung davor) frei wählen, für Einzelpersonen oder Kleingruppen wird das Raclette am Samstagabend jeweils alle 14 Tage angeboten.

Das Raclette wird danach inmitten von unzähligen Kerzen serviert – da kommt unter der Erde ganz spezielle Stimmung auf. Und keine Angst: Die Höhlentour führt durch die ersten 700 Meter, da ist alles gut ausgebaut, trittsicher musst du aber sein.

Hier gibt es mehr Informationen.

Stoos SZ

Wir machen einen Abstecher auf den Stoos. Hier feiert ein Anlass in diesem Winter sein 10-jähriges Jubiläum: das Badewannenrennen. Bei diesem Spassanlass fahren Wagemutige (meist verkleidet) in einer Badewanne eine Strecke ab. In dieser Saison steigt der Event am 20. Januar 2024.

Vollr Einsatz mit Maskottchen. Bild: Stoos-Muotatal Tourismus

Falls du mitmachen willst, musst du dich bis 2025 gedulden. Die Startplätze sind bereits ausverkauft, für Zuschauer hat es noch Platz. Teilnehmer müssen mit mindestens drei Leuten in eine bereitgestellte Badewanne. Wer die Piste am schnellsten bezwingt, erhält einen Preis. Prämiert wird auch die beste Verkleidung.

Hier gibt es mehr Informationen.

Heisse Sieganwärter in der Kategorie «Verkleidung». Bild: Stoos-Muotatal Tourismus

Ascona TI

Ja, eine Adventszeit ohne Weihnachtsmärkte ist praktisch nicht mehr vorstellbar. In der Schweiz finden in diesen Tagen und Wochen über 350 Weihnachtsmärkte statt. Einen möchte ich hier noch herauspicken.

Die Lichtshow an den alten Gebäuden rund um die Piazza in Locarno. Bild: Winterland Locarno

Das Winterland in Locarno bleibt noch bis am 6. Januar geöffnet. Der Weihnachtsmarkt ist dabei nur ein Teil. Es gibt auch Konzerte, eine Eisbahn, eine Eisrutsche mit Gummireifen und die audiovisuelle Show, welche auf die Fassaden der Piazza Grande projiziert wird. In dieser wird das Märchen «Die Sternenfischer» ab 17 Uhr stündlich beim Ratshaus gezeigt.

Hier gibt es mehr Informationen.

Schlittschuhlaufen kann man im Wunderland auch. Bild: Winterland Locarno

Zürich/Luzern

Vielleicht sagst du aber auch: All das Weihnachtszeug, das kann mir gestohlen bleiben. Du willst vielmehr Action ohne Ende – unabhängig von der Jahreszeit. Dann bist du in der Adventure Arena in Zürich oder Luzern gut aufgehoben.

Einer von 20 Räumen: Wer schafft es durch das Laser-Labyrinth? Bild: Adventure Arena

Auf alle Abenteurer ab sieben Jahren warten hier 20 Missionen, welche frei wählbar und mehrmals spielbar sind. Ziel ist es, in einer (oder zwei) Stunden so viele Räume wie möglich zu lösen. Einmal brauchst du eine ruhige Hand, mal musst du gut zielen können, Geschicklichkeit oder Teamwork und Kraft sind hier gefragt.

Hier gibt es mehr Informationen.

Bei dieser Aufgabe ist Teamwork gefragt. Bild: adventure Arena

Reto Fehr Man muss die Schweiz verdammt gut kennen, wenn man sie besser kennen will als Reto Fehr. Mit seiner « Tour dur d'Schwiiz » radelte er 2015 alle damals 2324 Gemeinden ab. Entstanden ist daraus das preisgekrönte Buch « Tour dur d'Schwiiz ». Als einer von wenigen besuchte er somit schon jede Gemeinde der Schweiz. In der Folge absolvierte Reto die Ausbildung zum Wanderleiter des Schweizer Bergführerverbandes SBV und ist in seiner Freizeit meist in der Natur unterwegs, wozu er dich auf seinem Instagram-Account immer mal wieder mitnimmt. Als Mitglied des Rätsel-Kollektivs geoblog.ch lässt er die User zudem mehrmals wöchentlich die Schweiz in Bildern entdecken.