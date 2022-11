Rauszeit

10 Orte in der Schweiz, die wirken wie irgendwo in einem anderen Land

Der Nebel hat weite Teile der Schweiz im Griff, die Tage werden immer kürzer. Das lässt das Fernweh steigen. Du musst aber nicht unbedingt die Schweiz verlassen, um dich irgendwo weit weg zu fühlen.

Urlaubsfeeling gibt's in der Schweiz an vielen Orten. Manchmal glaubst du dabei für einen Moment wirklich, du seist irgendwo in einem anderen Land.

Okay, manchmal braucht es den richtigen Zeitpunkt und/oder das richtige Wetter. Manchmal ist die Perspektive entscheidend. Andere Orte lassen dich aber auch praktisch immer von einem fernen Land träumen.

Wir haben hier 10 Orte, mit welchen du dich selbst jetzt vor dem Bildschirm in Kurzferien verabschieden kannst. Gute Reise!

St. Lucia 🇱🇨

Was gäbe es Schöneres, als der kalten Jahreszeit zu entfliehen und irgendwo in der Karibik das Leben geniessen und die Sonne auf die Haut scheinen lassen? Die gleichen Temperaturen können wir momentan nicht bieten. Aber dieser Blick auf die Brissago-Inseln lassen dich beispielsweise von St.Lucia träumen.

Bild: Marco Agorri - FotoStudio1 Ascona

Sehr schön erleben kannst du diesen Ausblick auf einer Wanderung zum Corona di Pinz oberhalb von Ronco sopra Ascona.

Norwegen 🇳🇴

Der Fälensee – oder auch bekannt unter dem Fjord der Schweiz.

Den See im Alpstein erreichst du beispielsweise von Wildhaus über den Zwinglipass oder auch von Brülisau oder dem Rheintal zum Berggasthaus Bollenwees. Und er lässt sich sehr gut mit der Saxerlücke kombinieren.

Thailand 🇹🇭

Farbige Gewässer wie irgendwo an einem schönen Strand in Thailand. Das bietet auch der Crestasee in Graubünden.

Bild: Switzerland Tourism/Silvan Widmer

Gemeinsam mit dem Caumasee gehört er zu den sehr beliebten Ausflugszielen bei Flims. Den Crestasee erreichst du aber am besten von Trin Mulin aus – und normalerweise hat's weniger Leute als am Caumasee.

Deutschland 🇩🇪

Schloss Neuschwanstein im bayerischen Allgäu ist einzig. Zumindest wenn man das Schloss Thun nicht kennt.

Bild: Switzerland Tourism / Martin Maegli

Der weisse Stein, die dünnen Türme und die leicht erhöhte Lage tragen dazu bei, dass hier Ähnlichkeiten bestehen. Ein Besuch in Thun lohnt sich übrigens sowieso immer mal wieder.

Türkei 🇹🇷

Die bekannten Felsbauten von Kappadokien sind in der Liste des UNESCO-Welterbes. Die durch dir Erosion geformte Felsen in der Nähe von Göreme scheinen unwirklich. Genauso ergeht es dir, wenn du erstmals die Pyramiden von Euseigne im Walliser Val d'Hérens entdeckst.

Bild: Shutterstock

Und ja, du kannst da auch mit dem Auto untendurch fahren. Zumindest noch. Denn es wird gerade ein Umfahrungstunnel gebaut, dass man nicht mehr durch die Naturdenkmäler von nationaler Bedeutung fahren muss und diese besser geschützt werden. Denn durch die Vibrationen werden die Gesteinsformationen geschwächt. Im Herbst 2023 soll die neue Strasse eröffnet und die bestehende in eine Fussgängerzone umgewandelt werden.

Niederlande 🇳🇱

Tulpen assoziieren wir alle mit der Niederlande. Doch auch in der Schweiz wird der Blume Respekt gezollt. In Morges blühen jeweils von März bis Mai tausende Tulpen im Parc de l'Indépendance. Wenn du dann durch den Garten beim Schloss schlenderst, kannst du das Blütenmeer geniessen.

Bild: Switzerland Tourism/Markus Aebischer

Island 🇮🇸

Hellgrüne und tiefblaue Seen leuchten in der kargen Berglandschaft. Was an einen isländischen Traum erinnert, kannst du bei den Jöriseen bei Davos erleben.

Bild: Switzerland Tourism/Roland Gerth

Erreichen kannst du die Seen am besten von der Haltestelle Wägerhus auf dem Weg zum Flüelapass aus. Grossartig wird die Sicht auf die Seen bei der Winterlücke. Der Wanderweg führt dann zwischen den Seen durch zur Jöriflüelafurgga und wieder zum Ausgangspunkt (total rund 4,5 Stunden).

Alaska 🇺🇸

Unendliche Weiten, Wälder, tiefstehende Sonne und in der Ferne Schneeberge. Willkommen in Alaska Horrenbach-Buchen mit den sieben Hengsten.

Bild: Switzerland Tourism/Martin Maegli

Wanderwege hat es auf die Sieben Hengste keine. Aber beispielsweise von Habkern aus kannst du eine schöne Tour zum Brüenebergpass und über das Seefeld bei den sieben Gipfeln machen.

Neuseeland 🇳🇿

Die Schnittlauchinsel wird bei hohem Wasserstand überflutet. Vor den steilen Wänden der Churfirsten sieht es so oder so aus, als wären wir bei den Doubtful Sounds in Neuseeland.

Bild: Switzerland Tourism / Roland Gerth

Die Insel liegt vor Mols am oberen Ende des Walensees. Erreichbar ist sie mit dem Boot oder schwimmend. Allerdings ist Vorsicht geboten: Während der Brutzeit dürfen die vielen Vögel hier nicht gestört werden.

Brasilien 🇧🇷

Die runden Hügel bei Rio de Janeiro sind unverwechselbar. Aber auch Lugano hat seinen eigenen Zuckerhut: den San Salvatore.

Bild: Shutterstock

Falls du den Berg nicht nur von Lugano über den See geniessen willst, dann bringt dich eine Standseilbahn mühelos auf den Gipfel. Und von dort hast du mehrere Möglichkeiten für eine Wanderung.