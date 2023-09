Kirche untersucht mutmassliche Vertuschung von Missbrauch

Die Schweizer Bischofskonferenz hat eine Untersuchung aufgrund von Vorwürfen des Vertuschens von sexuellen Übergriffen angeordnet. Der Churer Bischof Joseph Bonnemain leitet die Untersuchungen, wie die Schweizer Bischofskonferenz am Sonntag mitteilte.

Bischof Joseph Bonnemain im August in Bern. Bild: keystone

In einem Brief von Ende Mai seien gegen mehrere emeritierte und amtierende Mitglieder der Schweizer Bischofskonferenz sowie gegen weitere Kleriker Vorwürfe im Umgang mit sexuellen Missbrauchsfällen erhoben worden, hiess es in der Mitteilung von Sonntagmorgen weiter. Der Brief richtete sich an den Apostolischen Nuntius der Schweiz, Martin Krebs.

Gegen einzelne Personen stehe der Vorwurf im Raum, in der Vergangenheit selber sexuelle Übergriffe begangen zu haben, hiess es weiter. Für die Ermittlung von Sexualdelikten sei in erster Linie die Polizei und Staatsanwaltschaft zuständig.

Die Bischofskonferenz verschickte die Mitteilung nachdem der «SonntagsBlick» die Vorwürfe publik gemacht hatte. Hauptgegenstand der kirchlichen Voruntersuchung seien die Vorwürfe des Vertuschens, teilte die Bischofskonferenz mit. (sda)