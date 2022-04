Gegen Machtmissbrauch und sexuelle Ausbeutung: Der neue Verhaltenskodex des Bistums Chur

Das Bistum Chur hat einen Verhaltenskodex zum Thema Machtmissbrauch ausgearbeitet und Anfang April der Öffentlichkeit vorgestellt. Er ist für alle kirchlichen Mitarbeitenden, Seelsorgenden und Führungspersonen verbindlich und muss von ihnen unterschrieben werden. Der Kodex beinhaltet Checks und Verhaltensstandards, wie in einer Machtposition zu handeln ist. Dass die Prävention zu Machtmissbrauch in der katholischen Kirche wichtig ist, hat die Auseinandersetzung mit sexuellem und spirituellem Missbrauch deutlich gezeigt.



Die neue Regelung wolle eine Koppelung von Macht mit Verantwortung, Transparenz, Reflexion und Besprechbarkeit erreichen, erklärte die Präventionsbeauftragte und Mitautorin Karin Iten. Der Kodex solle zum «Herzstück der Prävention» im Bistum Chur werden und sei ein erster Schritt in Richtung Kulturwandel, ergänzte Bischof Joseph Maria Bonnemain. Das Instrument erlaube, Führungspersonen zu kritisieren und Machtpositionen zu regulieren.



Weder Sauna noch MassagenEin konkretes Beispiel im Kodex aus dem Teilbereich Trennung von kirchlichem Auftrag und Privatleben: «Einladungen von Minderjährigen zu mir nach Hause sind zu unterlassen. (...) Intime Begegnungen (z. B. Saunabesuche, Wellness, Massagen) in Abhängigkeitsverhältnissen sind nicht zulässig. Intime Beziehungen und sexuelle Kontakte sind mit einem Seelsorgeverhältnis nicht vereinbar.» Im Themenkreis körperliche Nähe gilt etwa: «Körperkontakt geht in der Regel von den Personen aus, für die ich Verantwortung trage und wird nicht von mir initiiert.» (agl/jem)