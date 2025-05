Statt in die Schweiz nach Rumänien – Reisemagazin empfiehlt günstigere Alternative

Doch nicht nur für Wandernde und Kulturinteressierte kommen in Rumänien auf ihre Kosten: «Wer Winterspass ohne Schweizer Preise sucht, findet in Piatra Craiului ein erschwingliches Skigebiet.» Eine Tageskarte koste da umgerechnet circa 9 Franken.

Empfohlen wird auch die Hermannstadt (Sibiu), die für ihre germanische Architektur bekannt ist. «National Geographic» vergleicht die Altstadt, die am Fluss Cibin (Zibin) liegt, mit Bern und seiner Aare. «Die beiden Städte sind durch eine Reihe schmaler, gepflasterter Gassen, miteinander verbunden.» Die Kronstadt (Brașov) erinnere an Luzern, da die mittelalterliche Altstadt umgeben mit Festungsanlagen und Türmen ist.

Der neue, 1400 Kilometer lange Wanderweg Via Transilvanica vom Nordosten Rumäniens bis zur Donau besteche durch saftige Wiesen, Alpenflora und eine Kulisse wie im Berner Oberland.

Via Transilvanica ist ein 1400 km langer Wanderweg in Rumänien.

«Die transsilvanischen Alpen sind vielleicht nicht so bekannt wie ihre Schweizer Pendants, aber genau das macht ihren Charme aus», heisst es in dem Bericht.

In der Schweiz gibt es ein Wanderwegnetz von über 65'000 Kilometer. Das entspricht etwa anderthalbmal dem Erdumfang. Zudem locken 250 Skigebiete, die zusammen mehr als 7000 Kilometer Skipisten umfassen.

Statt in die Schweiz nach Rumänien: «National Geographic» empfiehlt die Transsilvanischen Alpen als günstigere Alternative.

Fast wie in der Schweiz: Doch es ist Transilvanica in Rumänien.

