Sperrungen wegen Bauarbeiten der SBB in Moutier BE

Im Rahmen der Bauarbeiten am Bahnhof Moutier installieren die SBB am Wochenende eine Fahrbahnplatte für die neue Eisenbahnbrücke über der Rue de L'Est. Dies hat diverse Verkehrseinschränkungen zur Folge, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der Bahnverkehr wird dafür von Freitag um 22 Uhr bis Montag um 05.00 Uhr unterbrochen und es werden Ersatzbusse eingesetzt, wie es in der Mitteilung heisst. Laut den SBB ist mit längeren Reisezeiten zu rechnen.

Die Rue de L'Est unterhalb der Baustelle werde ebenfalls gesperrt. Die Strasse bleibt bis zum 13. Dezember geschlossen, heisst es weiter. Das gelte von Donnerstag um 7 Uhr bis zum 19. September um 17 Uhr auch für Fussgänger.

Die Bauarbeiten zur Modernisierung des Bahnhofs haben im April 2024 begonnen und sollen bis Frühjahr 2026 abgeschlossen sein, wie die SBB schreiben. Der Bahnhof soll bereits Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden. (sda)