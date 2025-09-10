wechselnd bewölkt19°
DE | FR
burger
Schweiz
SBB

Sperrungen wegen Bauarbeiten der SBB in Moutier BE

Sperrungen wegen Bauarbeiten der SBB in Moutier BE

10.09.2025, 15:42
Mehr «Schweiz»

Im Rahmen der Bauarbeiten am Bahnhof Moutier installieren die SBB am Wochenende eine Fahrbahnplatte für die neue Eisenbahnbrücke über der Rue de L'Est. Dies hat diverse Verkehrseinschränkungen zur Folge, wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte.

Der Bahnverkehr wird dafür von Freitag um 22 Uhr bis Montag um 05.00 Uhr unterbrochen und es werden Ersatzbusse eingesetzt, wie es in der Mitteilung heisst. Laut den SBB ist mit längeren Reisezeiten zu rechnen.

Die Rue de L'Est unterhalb der Baustelle werde ebenfalls gesperrt. Die Strasse bleibt bis zum 13. Dezember geschlossen, heisst es weiter. Das gelte von Donnerstag um 7 Uhr bis zum 19. September um 17 Uhr auch für Fussgänger.

Die Bauarbeiten zur Modernisierung des Bahnhofs haben im April 2024 begonnen und sollen bis Frühjahr 2026 abgeschlossen sein, wie die SBB schreiben. Der Bahnhof soll bereits Ende dieses Jahres in Betrieb genommen werden. (sda)

Mehr zur SBB:
DANKE FÜR DIE ♥
Würdest du gerne watson und unseren Journalismus unterstützen? Mehr erfahren
(Du wirst umgeleitet, um die Zahlung abzuschliessen.)
5 CHF
15 CHF
25 CHF
Anderer
Oder unterstütze uns per Banküberweisung.
Themen
Das könnte dich auch noch interessieren:
Du hast uns was zu sagen?
Hast du einen relevanten Input oder hast du einen Fehler entdeckt? Du kannst uns dein Anliegen gerne via Formular übermitteln.
0 Kommentare
Zum Login
user avatar
Dein Kommentar
YouTube Link
0 / 600
Hier gehts zu den Kommentarregeln.
Meistgelesen
1
Totale Mondfinsternis: Warum sich heute ein Blick in den Himmel lohnt
2
Error 404: Fail-Dienstag not found
3
Weil Montag: Leute mit kläglicher Arbeitsmoral – in 31 tragisch-lustigen Bildern
4
Die Trump-Regierung hält der Schweiz den Spiegel vor
5
«Ihr müsst die Beine spreizen»: Ski-Trainer begrapscht Juniorin und schaut beim Duschen zu
Meistkommentiert
1
Tedesco folgt bei Fenerbahce auf Mourinho +++ Postecoglou übernimmt in Nottingham
2
Wenn wir den Laubbläser verbieten, dann aber auch ... ☝🏻
3
Maurer: «China ist für mich inzwischen sicherer als die Schweiz» – Experte schätzt ein
4
Trotz Brexit: Briten verlieren Kontrolle über Migration
5
Apple enthüllt das superdünne iPhone Air und die iPhone-17-Reihe – so viel kosten sie
Meistgeteilt
1
Russland mit neuen Drohnenangriffe auf Ukraine ++ Kreml-Oberpropagandistin «schwerkrank»
2
Gericht blockiert Entlassung von Lisa Cook +++ Trump will mit Indien verhandeln
3
Importiertes Aufbackbrot macht Schweizer Bäckereien zu schaffen
4
Von der Leyen: EU-Kommission stoppt Zahlungen an Israel
5
Schweizer Aufgebot für Rad-WM und -EM steht +++ Kugelstösserin Saunders erneut gesperrt
Ständerat will mit verlängerter Kurzarbeit hohen US-Zöllen begegnen
Die in der Exportwirtschaft seit dem US-Zollhammer verstärkt geforderte Verlängerung der Kurzarbeitsentschädigung von 18 auf 24 Monate hat die erste parlamentarische Hürde geschafft. Der Ständerat hat am Mittwoch der dringlichen Vorlage oppositionslos zugestimmt.
Zur Story