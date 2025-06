Bei Coca-Cola ist es derweil nicht das erste Mal in der Schweiz, dass das Kultgetränk aus Regalen weichen muss. Erst letzte Woche wurde bekannt, dass die Migros Fanta und Sprite, welche ebenfalls zum US-Hersteller gehören, mit türkischen Produkten ersetzt. (nib)

Der US-Brause-Hersteller Coca-Cola mit Schweiz-Sitz in Opfikon ZH möchte sich auf die Anfrage vom Blick nicht zum Rauswurf äussern. Beim Kola-Hersteller Vicollective AG in Eglisau ist hingegen von einem Meilenstein die Rede. Die Mineralquelle Eglisau rief Vivi Kola 1938 ins Leben. Nach einem jahrelangen Produktionsstillstand wurde Vivi-Kola 2010 wieder ins Leben gerufen.

Sie betont weiter, dass man Wert auf saisonale und regionale Produkte lege. Neu auf der Sommerkarte sind neben Vivi Kola und Vivi Kola Zero deswegen auch Apfelschorle und Super T (beide von der Marke Ramseier) sowie Fizzy aus dem Tessin.

Die SBB streichen die US-Marke Coca-Cola ab sofort aus all ihren Bord-Bistros. Stattdessen wird die Schweizer Cola-Marke Vivi Kola angeboten. Die Massnahmen sollen laut der SBB nicht mit dem Zollkrieg zu tun haben, schreibt der « Blick ».

Ab dem 12. Juni wird in SBB-Bord-Restaurants Coca-Cola durch die Schweizer Marke Vivi Kola ersetzt.

