Bahnverkehr zwischen Grenchen und Delsberg bis Mittag unterbrochen

Die Bundesbahn ist daran, ein Begrünungskonzept zu entwickeln, um die Temperaturen für die wartenden Passagiere zu senken. Mit diesem Vorhaben sind die SBB nicht allein.

«Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen», sang einst Audrey Hepburn im Filmklassiker «My Fair Lady». Das reicht SBB-Chef Vincent Ducrot allerdings nicht. Die südeuropäische Flora ist schliesslich weit weg von seinen Bahnhöfen in Basel, Bümpliz oder Buchs. Und Ducrot will mehr Grün.