SBB-Störungen zwischen Bern und Olten sowie im Raum Zürich behoben

Am Nachmittag war auch der Bahnverkehr zwischen Biel und Solothurn eingeschränkt. Grund dafür war ein Gleisschaden. Die Störung wurde kurz nach 17 Uhr behoben.

Auch im Raum Zürich kam es zwischenzeitlich zu Einschränkungen: Am Bahnhof Hardbrücke stand ein Zug mit einer technischen Störung, welcher die Strecke blockierte. Um etwa 16.30 Uhr war die Störung behoben.

Am Freitag gab es mehrere Probleme im Schweizer Zugverkehr. Unter anderem war der Bahnverkehr auf der Strecke Bern – Olten ist zwischen Bern und Olten sowie auf der Strecke Bern – Luzern zwischen Bern und Zofingen während mehreren Stunden eingeschränkt. Es kam zu Verspätungen, Ausfällen und Umleitungen. Erst gegen 18 Uhr wurde die Störung behoben.

Ende August kommt das erste zweistellige Kontrollschild im Kanton Zürich unter den Hammer. Anlass ist das 50-jährige Bestehen des Strassenverkehrsamts in Zürich.

Der Kanton Zürich versteigert sein erstes zweistelliges Autonummernschild: «ZH 50». Wie der Kanton am Freitag meldet, wurde vor 50 Jahren das Strassenverkehrsamt Zürich-Albisgütli eröffnet. Das will man gebührend feiern: Am Samstag, 26. August, gibt es einen «Tag der Verkehrssicherheit».