Ab 13. März zahlreiche Zugausfälle und Fahrplanänderungen im Raum Basel

Ab dem 13. März und insbesondere an Ostern müssen Bahnreisende im Raum Basel mit vielen Zugausfällen und Fahrplaneinschränkungen rechnen. Grund sind Ausbau- und Sanierungsarbeiten am Streckennetz zwischen Basel und Olten, Rheinfelden und Frick im Aargau sowie Aesch und Laufen im Baselbiet, wie die SBB am Donnerstag mitteilten.

Der Bahnhof in Basel. Bild: keystone

Besonders betroffen seien Banhreisende am Wochenende vom 16. bis 18. März sowie über die Ostertage, heisst es. Dann werde im Bahnhof Basel SBB, in Muttenz, im Laufental sowie im Fricktal gebaut. Zudem fänden auch auf französischem und deutschem Gebiet Bauarbeiten statt.

Vom 29. März bis 2. April werden wegen Gleiserneuerungen in der Osteinfahrt zum Bahnhof SBB keine EC-, IC21- und IR26-Züge zwischen Basel und Olten verkehren, was den Bahnverkehr ins Tessin betrifft. Auf der Strecke Basel-Zürich über Frick und Brugg wird es ab 12. März bis Ende Juni sowie von August bis November wegen der Sanierung der Mühlebachbrücke zu markanten Einschränkungen kommen.

Zu zahlreichen Ausfällen und Fahrplanänderungen führt auch die Totalsanierung des Hauenstein-Basistunnels zwischen Basel und Olten. Bis im Oktober wird es wegen des Doppelspurausbaus der Bahnstrecke zwischen Grellingen und Duggingen zu auf der Verbindung Basel-Biel zu Ausfällen an mehreren Wochenenden und Nächten kommen. (saw/sda)